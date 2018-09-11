«Галактика» впервые представила сервисы цифровой индустриальной платформы

На совместной экспозиции корпорации «Галактика», концерна «Техмаш», корпорации «УВЗ» и завода «Уралтрансмаш» в ходе посещения мероприятия официальной делегацией во главе с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым была продемонстрирована концепция цифровой индустриальной платформы и ее ключевых сервисов: управление кооперационным производством изделий, биржа технологий и мощностей.

«Цифровая индустриальная платформа позволяет организовать сквозное взаимодействие всех участников: заказчиков промышленной продукции, холдингов, головных предприятия и кооперантов на всех этапах жизненного цикла изделия», – сказал Антон Мальков, член правления корпорации «Галактика», в ходе представления экспозиции.

Он отметил, что использование сервиса управления производственными программами и кооперацией обеспечит упреждающий контроль критических отклонений при выполнении контрактов ГОЗ, ВТС и гражданской продукции, расширив горизонт управления событиями до второго и третьего уровня кооперации, позволит спланировать производственную программу с учетом оптимальной загрузки имеющихся мощностей и оптимизировать процессы технического перевооружения.

Биржа технологий и мощностей даст возможность дозагрузить свободные мощности предприятий ОПК, делая их доступными для гражданских заказов. При этом заказчики промышленной продукции быстрее и с меньшими трудозатратами смогут прорабатывать предложения поставщиков и снижать их стоимость за счет процедуры рейтингования участников биржи.

Совместное же использование сервисов национальной индустриальной платформы позволит по новым изделиям перейти к гибко модифицируемым вариантам кооперациионных связей с учетом актуальных на данный момент критериев, создать условия для роста национального промышленного продукта, повышения производительности труда и диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Международная выставка «Гидроавиасалон-2018» состоялась 6-9 сентября в Геленджике. В ней приняли участие предприятия авиационной, судостроительной, машиностроительной и других отраслей промышленности. Организатором мероприятия выступило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.