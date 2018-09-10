«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в Единый день голосования

Правительство Российской Федерации Распоряжением №1561-пр определило «Ростелеком» единственным исполнителем работ по оказанию услуг, связанных с организацией видеонаблюдения, трансляцией изображения в информационно-телекоммуникационной сети интернет при проведении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 9 сентября 2018 г., а также с хранением соответствующих видеозаписей в отношении 115 территориальных избирательных комиссий (ТИК) и 1369 участковых избирательных комиссий (УИК) в одномандатных округах на территориях Калининградской, Нижегородской, Саратовской, Тверской, Самарской и Амурской областях.

«Ростелеком» также организовал видеонаблюдение в 34 субъектах Российской Федерации в отношении 12 907 УИК и 718 ТИК.

Общее количество избирательных комиссий на территории 40 субъектов Российской Федерации, работающих в режиме онлайн составило 14 739, видеозапись в режиме офлайн велась в 370 избирательных комиссиях.

Для сотрудников Центральной избирательной комиссии и Избирательных комиссий субъектов Российской Федерации развернул специальный служебный портал, который позволил отслеживать процесс настройки системы видеонаблюдения до проведения выборов и гарантированно обеспечил доступ к видеотрансляциям в период проведения выборов. А также развернул портал для отображения трансляций nashvybor2018.ru, который позволил жителям Российской Федерации наблюдать за процессом проведения выборов всех уровней.

Для решения этой задачи «Ростелеком» задействовал собственную защищенную сеть передачи данных, центры обработки данных (ЦОД), а также развернул ситуационные центры в каждом филиале. Общее количество сотрудников, обеспечивающих дежурство составило 11 071, а также было организовано 2 311 мобильных бригад. С целью поддержки пользователей порталов был выделен отдельный номер телефона. Общее количество обращений составило 1 208, время ожидания ответа оператора составило 3 с.

Количество уникальных пользователей на Портале трансляций составило 86 768, количество пользователей на Служебном портале составило 4 108.

В лидеры по просмотрам пользователями вышла участковая избирательная комиссия №39 в Чукотском автономном округе, ее просмотрело 422 пользователя портала трансляций.

«При организации видеонаблюдения за выборами "Ростелеком" использует готовые решения, разработанные в ходе предыдущих выборов, но с учетом динамического развития технологий и ИТ-отрасли в целом. В этом году для видеонаблюдения в Единый день голосования были использованы усовершенствованные видеокамеры с возможностью передачи видео для хранения в ЦОДы "Ростелекома" и одновременной записи на стационарные устройства», – сказал вице-президент «Ростелекома» Артемий Прокопенко.