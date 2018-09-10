Ростех: «Россияне стали в полтора раза чаще записываться к врачу онлайн»

В 2018 году граждане стали активнее пользоваться онлайн-сервисом записи к медицинским специалистам, заявили в госкорпорации Ростех в ходе форума «Биотехмед». Если в 2017 году среднемесячное число россиян, которые записывались на прием к врачу через интернет, составляло 11 млн человек, то в 2018 году зафиксировано уже 16 млн записей в месяц.

Онлайн-сервис доступен в рамках Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), развитием и поддержкой которой занимается Национальный центр информатизации, входящий в Ростех, по заказу Минздрава России. Помимо онлайн-записи к медицинским специалистам, система также предлагает ряд других удобных сервисов, охватывая большинство аспектов здравоохранения - от справочной информации до электронной регистратуры, системы документооборота и телемедицины. На сегодняшний день в ЕГИСЗ интегрированы более 9 тысяч медицинских учреждений по всей стране.

«Ростех по заказу государства развивает сервисы, которые делают нашу медицину более удобной и комфортной. Ежемесячно через ЕГИСЗ регистрируется более 15 млн заявок граждан на прием и вызов врача на дом. Более 74 млн граждан России с помощью этой системы пользуются электронными медицинскими картами. Планируется, что до конца 2018 года электронные медкарты будут у всех россиян, застрахованных по ОМС. Также к 2025 году мы ожидаем перехода 99% медицинских организаций страны на электронную медицинскую документацию», - сказал директор по особым поручениям госкорпорации Ростех, председатель совета директоров НЦИ Василий Бровко.

Еще одним элементом развития электронного здравоохранения является личный кабинет «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг (ЕГПУ). Согласно планам развития ЕГИСЗ, количество граждан, использующих «Мое здоровье», к 2020 году составит 25 млн человек, к 2025 году – 48 млн. Ростех продолжает расширять его функционал. В ряде регионов через личный кабинет можно, к примеру, записаться на прием, вызвать врача на дом, получить сведения о полисе обязательного медицинского страхования и даже запросить информацию из медучреждений, не выходя из дома. На текущий момент услугу предоставляют уже 19 субъектов РФ, к концу года она будет доступна по всей России.

«Развиваемая Госкорпорацией Ростех ЕГИСЗ - система федерального уровня, которая дает возможность пациентам пользоваться инновационными сервисами, а врачам - оперативно получать медицинские данные и обрабатывать их с помощью ранее недоступных инструментов. Цифровизация на уровне регионов пока идет неравномерно, и часть сервисов, как например получение сведений об оказанных в рамках полиса ОМС медицинских услугах и их стоимости, доступна ограниченному числу граждан России. В ближайшие годы, по нашему прогнозу, региональный уровень цифровизации должен выровняться, и жители всех регионов получат доступ к полному спектру сервисов», - отметил Василий Бровко.

Форум «Биотехмед» проходит с 9 по 11 сентября 2018 года в Геленджике. Он объединяет в себе возможности научной конференции в части экспертного обмена мнениями и экспозиционного пространства для актуальной и объективной оценки перспектив развития отрасли и информированного принятия решений. Цель «Биотехмед» — сформировать интерес участников рынка к синергии усилий по обеспечению перехода к медицине нового поколения и сформировать единое видение проблем, задач и возможностей. В конференции примут участие более 1 500 представителей делового и научного сообщества России и других стран.