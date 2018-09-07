«БАРС Груп» внедрила медицинскую систему со специальными функциями

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, разработала и внедрила для Томского областного кожно-венерологического диспансера медицинскую информационную систему (МИС) со специализированным функционалом. Кроме того, компания автоматизировала деятельность клинико-диагностической лаборатории диспансера.

Спецфункционал позволяет в режиме online формировать и актуализировать электронную базу больных кожно-венерологическими заболеваниями. В его основе принцип построения нозологического регистра. Он включает в себя возможность формирования извещений утвержденной формы (089/у-кв) в любой медорганизации региона, которая ведет прием врача дерматовенеролога. Также функционал системы позволяет в электронном виде направлять сведения на проверку в Томский кожно-венерологический диспансер, обеспечивать работу с данными пациентов в рамках амбулаторного и стационарного приемов, фиксировать истории на всех стадиях лечения и формировать аналитические и статистические отчеты.

«Сегодня жители региона могут записываться на прием через Электронную регистратуру и единый портал госуслуг, сохраняя при этом конфиденциальность и анонимность обращений. Благодаря работе системы пациент в 2 раза быстрее получает информацию, а врачи имеют доступ к историям заболеваний и лечения, накопленным в МИС с 2012 года. Кроме того, оптимизируется процесс управления и контроля работы организации», - сказал генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров.

В ближайшей перспективе МИС позволит Департаменту здравоохранения Томской области своевременно отслеживать ситуацию по данной группе заболеваний в регионе.

В рамках проекта также развивается функционал лабораторной информационной системы. В электронный вид переведены такие процессы, как выписка направления на лабораторное исследование, взятие биоматериала и его передача, сохранение результатов в карту пациента, формирование отчетности в системе и д.р.

Летом 2018 года «БАРС Груп» отрыла в Томске производственный офис. С 2012 года совместно с ПАО «Ростелеком» компания осуществляет поддержку и развитие РМИС Томской области. В рамках проекта были разработаны такие модули, как «Мониторинг родовспоможения», а также модуль учета индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов (ИПРА).