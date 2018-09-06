Оформить социальную карту учащегося можно на портале mos.ru

Департамент информационных технологий города Москвы объявил о том, что социальную карту обучающиеся образовательных организаций города Москвы теперь могут на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы mos.ru.

Карта дает право льготного проезда на общественном транспорте, бесплатного посещения музеев в рамках проекта «Музеи – детям», позволяет записаться к врачу в киосках ЕМИАС во всех поликлиниках города, а также воспользоваться системой «Проход и питание».

Помимо этого, с 1 сентября по 15 июня каждого года социальная карта учащегося дает право льготного проезда и на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Чтобы подать заявление на выпуск социальной карты учащегося, нужно зайти во вкладку «Услуги» на портале mos.ru и перейти в подраздел «Образование». Далее выбрать «Среднее общее» или «Среднее специальное и профессиональное» и перейти к услуге «Социальная карта учащегося».

Понадобятся документ, удостоверяющий личность, данные о регистрации, фотография и номер полиса ОМС. Получить готовую карту можно в учебном учреждении.

За детей до 14 лет заявление на социальную карту учащегося может подать только родитель, либо законный представитель. Молодые москвичи от 14 до 18 лет могут подать заявление как самостоятельно, так и с помощью родителей (законного представителя), а учащиеся старше 18 лет – только самостоятельно.

Обучающиеся негосударственных и федеральных образовательных организаций, а также граждане иностранных государств могут подать заявление и получить готовую карту в центрах госуслуг «Мои документы».

Всего на портале mos.ru доступно более 250 электронных услуг и сервисов, 13 из которых относится к разделу «Образование». Среди них получение результатов школьной олимпиады и результатов ГИА (ЕГЭ), доступ к электронному дневнику и к информации о посещении и питании ребенка в образовательном учреждении.