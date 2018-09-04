Резидент Фонда «Сколково» получил сертификат ФСБ России
Сколковская компания «Видеоинтеллект», разработчик систем ситуационной видеоаналитики, получила сертификат соответствия ФСБ России на программный модуль «Детектор оставленных предметов».
Компания «Видеоинтеллект» разрабатывает программное обеспечение, которое используется в системах видеонаблюдения на объектах массового скопления людей: на стадионах, метрополитене, в аэропортах, гостиницах, образовательных и оздоровительных учреждениях.
Павел Сажин, генеральный директор компании «Видеоинтеллект», отметил: «В ходе сертификационных испытаний моделировались максимально близкие к реальности условия - плотный пассажиропоток, низкая контрастность предметов (сливание предмета с фоном) и другие».
Детектор «Видеоинтеллект» официально подтвердил свои высокие эксплуатационные характеристики и соответствие всем сертификационным требованиям для применения в области транспортной безопасности.
Павел Кривозубов, руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» ИТ-кластера Фонда «Сколково», сказал: «Разработки компании "Видеоинтеллект" позволяют управлять сложившейся ситуацией не только здесь и сейчас, но и предоставляют возможность проанализировать все действия, повышая таким образом уровень безопасности».
Ключевой особенностью продукции компании является высокая эффективность работы алгоритмов видеоаналитики в условиях массового скопления людей, интенсивных пассажиропотоков, условиях недостаточного освещения. Такие модули видеоаналитики, как «Детектор оставленных предметов», «Детектор движения в запрещенной зоне», «Детектор движения в запрещенном направлении», «Детектор нетипичного изменения в сцене», «Детектор обнаружения агрессивного поведения и драк» уже успели зарекомендовать себя на целом ряде объектов.