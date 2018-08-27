НИИ «Масштаб» представил на «Армии-2018» телекоммуникационный комплекс безопасной связи

НИИ «Масштаб» в составе объединенного стенда ГК «Ростех» представлял на Форуме «Армия-2018» унифицированный системообразующий телекоммуникационный комплекс для построения доверенной сети и обеспечения безопасной связи.

Комплекс УСТК (унифицированный системообразующий телекоммуникационный комплекс), представленный НИИ «Масштаб», это макет защищенной системы связи, который включает в себя платформу виртуализации «Гелиос» и развернутые в ней сетевые сервисы и услуги, позволяющие передавать информацию с грифом до «совершенно секретно» включительно, рабочее место администратора сети и должностного лица.

Система построена на универсальных серверах СТУ (сервер телекоммуникационный универсальный) разработки НИИ «Масштаб», которые соответствуют группе исполнения 1.3. Серверы предназначены для решения различных телекоммуникационных и ИТ-задач, в том числе для обеспечения защиты периметра сети с помощью межсетевого экрана Кронос, для организации системы защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES-S, ip-телефонии, развертывания сервера электронной почты, системы управления сетью.

СТУ имеет два варианта исполнения: на базе материнской платы MBE2S-PC отечественного производства, разработанной компанией МЦСТ, и на базе материнской платы X11SSM-F фирмы «Supermicro».

Диагностика и управление сетью производится с рабочего места администратора (АРМ АБИ) рабочие места выполнены по группе исполнения 1.1. и 1.3, позволяют осуществлять контроль сетевой активности, целостности объектов защиты, аудит пользователей, разграничение прав доступа, регистрацию и учет событий.

Мобильный комплекс УСТК представляет собой систему связи с возможностью установки в кунг. В данный комплекс входят межсетевой экран с функциями системы обнаружения вторжений АПК «Кронос», СКЗИ, абонентский комплект и IP-телефон. Данный комплекс обеспечивает пользователей всеми необходимыми сервисами для передачи информации в любом формате защищенном контуре, в том числе участия в сеансах видеоконференцсвязи.

С помощью системы видеоконференцсвязи IVA Aves S (партнерская разработка с ГК «ХайТэк»), используемой во время выставки, в режиме реального времени объединены стенды НИИ «Масштаб», «Воентелекома», ГУРИТТ МО РФ и концерна «Автоматика».

Познакомится с продукцией АО «НИИ «Масштаб», техническими характеристиками и вариантами применения можно сейчас на стенде АО «НИИ «Масштаб» на международном Форуме «Армия-2018» в павильоне С на стенде ГК «Ростех».