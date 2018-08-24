ЦРПТ начнет массовое подключение обувных компаний к пилоту по маркировке в октябре 2018 года

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) начнет подключать все заявившие о готовности к участию в эксперименте по маркировке обуви компании с октября 2018 г. Об этом руководитель проекта «Легкая промышленность» ЦРПТ Вера Волкова рассказала на конференции «Цифровая маркировка – вклад в государственное регулирование производства и оборота легкой промышленности».

«После того, как завершится тестирование выпуска кодов, будет открыта регистрация для всех обувных компаний, которые желают принять участие в эксперименте. Регистрацию в системе уже проходят участники проектно-экспертной группы, которая была утверждена Минпромторгом РФ», – сказала Вера Волкова. В группу входят 12 юридических лиц – импортеры, производители, оптовики и розничные сети, которые пройдут полную регистрацию до конца августа текущего года.

Заявку на участие в эксперименте можно подать уже сейчас на сайте «Честного знака». Во время эксперимента апробация основных технологий системы маркировки может происходить на любой точке и на любом количестве пар обуви, а участие в пилоте, в том числе генерация кодов, осуществляется на безвозмездной основе.

В ходе эксперимента производители или импортеры будут наносить двухмерный цифровой код Data Matrix на обувную коробку или на товарный ярлык в том случае, если потребительская упаковка отсутствует. Через цифровой код можно проследить весь путь каждой пары обуви – от производства до вывода товара из оборота. Система фиксирует переход товара от собственника к собственнику на каждом этапе логистической цепи, что делает невозможным «вброс» нелегальной продукции. Вывод товара из оборота будет производиться путем получения сведений от операторов фискальных данных при розничной, мелкооптовой продаже, продаже через интернет и через передачу данных с помощью интерфейса информационной системы проекта.

Эксперимент проводится для отработки основных алгоритмов взаимодействия с участниками рынка. Он позволит отрасли осуществить переход к обязательной маркировке. Пилот продлится до 30 июня 2019 г., а обязательная маркировка обуви стартует 1 июля 2019 г. в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. №792-р «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке контрольными знаками». Компании «Кари», «Спортмастер», «Московская обувная фабрика «Парижская коммуна», Zenden Group и Analpa («ЛС Импорт»), стали первыми официальными участниками пилотного проекта по маркировке обуви.