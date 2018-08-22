Клиенты банка «Восточный» смогут оформить налоговый вычет онлайн

Банк «Восточный» сообщил о начале продаж нового сервиса по дистанционному оформлению декларации 3-НДФЛ для получения налогового вычета. Услуга предоставляется партнером банка – «Европейской юридической службой». Теперь клиенты, которые планируют оформить и получить налоговый вычет, чтобы вернуть часть уплаченных налоговых средств, могут сделать это без лишних забот – в режиме онлайн на сайте партнера. Таким образом, клиенты банка «Восточный» смогут значительно сэкономить время, необходимое на заполнение налоговой декларации, а также на посещении офиса Федеральной налоговой службы при подаче документов. Стоимость пакета услуг составляет от 699 до 3 499 руб.

Клиенты банка «Восточный» могут оформить возврат налогов на сайте партнера, выбрав один из трех вариантов: «стандарт»: самостоятельное заполнение декларации на сайте; «оптимальный»: декларацию готовит юрист компании; «под ключ»: оформление декларации юристом компании с отправкой в налоговую службу.

Напомним, что граждане и резиденты Российской Федерации, которые оплачивали покупки или услуги, такие как медицина, обучение, жилье, ипотека, взносы по накопительному страхованию или добровольным пенсионным накоплениям могут вернуть часть своих средств, оплаченных государству в виде налогов, в частности, с налога на доходы физических лиц. А воспользовавшись новым сервисом, клиенты банка «Восточный» смогут оформить все необходимые для этого документы, не выходя из дома.

«Сегодня клиент, приходя в банк "Восточный", сможет получить полный комплекс услуг, касающийся его финансов. Это могут быть как банковские продукты, так и услуги наших партнеров, которые сделают его жизнь проще, а также освободят его время для более важных дел», – отметил Владимир Кудряшов, вице-президент по розничному комиссионному бизнесу банка «Восточный».