«Росэлектроника» представит более 30 разработок для вооруженных сил на форуме «Армия-2018»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех представит более тридцати разработок на международном форуме «Армия-2018», который пройдет 21-26 августа в подмосковной Кубинке. В их числе – комплексы связи, локационные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы, системы управления, изделия ЭКБ и СВЧ.

На интерактивной экспозиции посетители форума смогут ознакомиться с такими изделиями предприятий «Росэлектроники», как комплекс средств связи С-111 для истребителя пятого поколения, многофункциональный интегрированный комплекс связи (МИКС), предназначенный для оснащения различных классов надводных кораблей, автоматизированные комплексы радиоэлектронного подавления РБ-301А-Е и РБ-531БЕ.

Впервые на форуме «Армия-2018» широкой публике будет представлена новейшая машина дистанционного разминирования «Листва», предназначенная для поиска и обезвреживания взрывных устройств, заложенных на пути следования машин ракетных комплексов.

Посетителям форума также будет продемонстрирована разработка ЦНИТИ «Техномаш» (входит в «Росэлектронику») – электроуправляемый материал на примере прототипа шлема перспективной экипировки военнослужащих, который способен менять цвет в зависимости от маскируемой поверхности и окружающей ее среды.

Пензенский «Радиозавод», крупнейший российский производитель средств управления зенитным огнем, покажет на уличной площадке форума АСУ зенитно-ракетной бригадой войск ПВО «Поляна-Д4М1», выполненную на шасси автомобиля «Камаз». Данная АСУ может быть интегрирована с комбинированной радиостанцией Р-142НМР Концерна «Созвездия», также представленной в рамках экспозиции холдинга «Росэлектроника».

Экспозиция «Росэлектроники» в демонстрационном центре ГК «Ростех» станет постоянной, посетить ее можно будет и после завершения форума «Армия-2018».