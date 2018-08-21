«1С-Рарус» автоматизировал 102 госучреждения Новосибирской области

Новосибирский филиал «1С-Рарус» внедрил систему «Кадровый учет государственных гражданских служащих Новосибирской области». Система создана на базе решения «1С:Зарплата государственного учреждения». В результате в 102 учреждениях обеспечен информационный обмен ГИС с Единой информационной системой управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ. Автоматизирована подготовка отчетности, реализовано более 250 отчетов.

Департаменту организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области требовалось автоматизировать кадровый учет сотрудников в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Был необходим автоматизированный учет кадровых документов, кадровых резервов, доходов и расходов государственных служащих. Одной из главных стала задача упростить найм сотрудников: проведение конкурсного отбора и обучение. Новая система должна была также отражать результаты работы с действующими служащими: периодическое тестирование и оценку компетентности персонала.

Для решения этих задач специалисты «1С-Рарус» разработали государственную информационную систему (ГИС) «Кадровый учет государственных гражданских служащих Новосибирской области» на базе программы «1С:Зарплата государственного учреждения». С ГИС уже работают 39 органов власти и государственных органов Новосибирской области и 63 территориальных органа министерства социального развития и министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области.

Новая система развернута с применением облачных сервисов, предоставленных центром обработки данных защищенной сети Правительства Новосибирской области.

В результате внедрения обеспечена одновременная работа в системе более 200 пользователей различных ведомств Новосибирской области. Это позволило всем учреждениям оперативно отражать все изменения в структуре и получать актуальную сводную информацию. Модернизирована подсистема отбора персонала, которая позволяет принимать и обрабатывать электронные заявки соискателей.

Оптимизирован блок дополнительного образования. Государственный заказ из желающих пройти переподготовку или повышение квалификации формируется автоматически. Внедрены системы тестирования персонала и учета наград.

Внедрен личный кабинет госслужащего. Инструмент избавил всех сотрудников от звонков и визитов в ведомственные органы и позволил из дома или офиса подавать заявки на обучение и участие в конкурсах, проходить тестирование, сдавать справки о доходах и расходах, формировать запросы в кадровую службу.

Обеспечен информационный обмен ГИС с Единой информационной системой управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ (ЕИСУ КС). Выгружаемые данные о кадровом составе помогают вести бюджетный учет и статистику на федеральном уровне, а актуальные вакансии в едином реестре позволили увеличить охват соискателей.

Автоматизирована подготовка отчетности, реализовано более 250 отчетов. Двенадцать годовых отчетов, ранее по несколько дней собираемых вручную, ГИС собирает и обрабатывает за несколько минут.

Для пользователей системы разработаны подробные инструкции и видеоуроки, а также работает «горячая линия» консультаций.

Тезина Наталья Николаевна, начальник отдела информатизации Департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области, отметила: «Эффективный кадровый учет гражданских госслужащих невозможен без современной системы автоматизации. Сложившийся уровень автоматизации затруднял формирование и проведение кадровой политики, развитие государственной гражданской службы. Новая информационная система оптимизировала основные блоки кадрового учета и позволила одновременно работать 200 пользователям».