Ростех инвестирует 3 млрд рублей в развитие промышленной 3D-печати

Холдинги авиакластера госкорпорации Ростех – ОДК, «Вертолеты России», «Технодинамика» и КРЭТ, создадут на базе ММП имени В.В. Чернышева (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Центр аддитивных технологий (ЦАТ), оснащенный передовыми станками. Главной задачей центра станет внедрение промышленной 3D-печати в высокотехнологичных отраслях промышленности. Планируемая выручка ЦАТ на период 2018–2027 гг. оценивается в 13,2 млрд рублей, а прибыль от продаж – свыше 3,6 млрд рублей.

Аддитивные технологии, или технологии промышленной 3D-печати, - одно из наиболее динамично развивающихся направлений «цифрового» производства, которое позволяет, применив новый подход к созданию изделия, сократить количество деталей конструкции, уменьшить вес изделия на 25%, срок производства в два раза, а сокращение стоимости может составить до 44%. Для развития этого направления Ростех инвестирует почти 3 млрд рублей в создание специализированного центра на базе ММП имени В.В. Чернышева.

Центр будет оказывать заказчикам полный спектр услуг: от разработки конструкции, до серийного производства и сертификации продукции. Целью работы ЦАТ будет сокращение сроков вывода на рынок новой высокотехнологичной продукции. Центр будет выполнять заказы не только для холдингов Ростеха, но и для широкого спектра сторонних компаний, в том числе зарубежных. По расчетам участников проекта, первая опытная партия деталей будет изготовлена в центре уже в 2019 г. В перспективе центр призван стать ведущим интегратором комплексных решений в области аддитивных технологий для всех заказчиков. Помимо этого, ЦАТ будет привлекать международных экспертов для внедрения самых современных решений в сфере аддитивных технологий.

«Промышленная 3D-печать становится одним из обязательных атрибутов современной промышленности. Мы видим высокий потенциал этой технологии и внедряем ее в нашу производственную практику. К примеру, в ОДК уже сегодня методом аддитивных технологий изготавливается порядка трех тонн деталей в год. Холдинг планирует широко применять их при серийном производстве перспективных российских газотурбинных двигателей, которые будут сертифицированы в 2025–2030 гг. Создание специализированного центра позволит расширить сферу применения данной технологии и изготавливать детали для таких отраслей, как авиастроение, космос, наукоемкая медицина, автомобилестроение», - говорит индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.