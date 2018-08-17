Москва создаст суперкластер для высокотехнологичных проектов

Правительство Москвы планирует развивать город как инновационный производственный кластер. В рамках данной деятельности власти города предполагают сформулировать ключевые направления, которые смогут выделить преимущества столицы с акцентом на перспективные технологии. В ближайшее время запланирована разработка соответствующей рамочной дорожной карты.

В настоящий момент Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы совместно с Институтом статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики ведут разработку рамочной дорожной карты научно-технологического развития инновационно-производственного кластера города Москвы. Цель разработчиков – сформировать в столице на базе имеющихся технопарков и прочей инфраструктуры развития масштабную инновационную агломерацию, которая смогла бы выделить наиболее приемлемые и подходящие для Москвы технологические тренды. Таким образом, по мнению некоторых экспертов, город может получить ряд характеризующих его признаков, как это, к примеру, происходит сейчас с Нью-Йорком, которых в глазах мирового сообщества ассоциируется с финансовыми институтами и технологиями.

Создание данного масштабного кластера поручено лично Президентом Владимиром Путиным, во исполнение этого поручения Минпромторгом РФ подготовлен проект Указа Президента. Также будет создан соответствующий фонд поддержки.

Разработчиками уже проведены несколько форсайт-сессий с представителями бизнеса и научного сообщества для формирования перспективных направлений развития, определения этапов реализации и выделения особых инновационных зон, на которых потенциально смогли бы сфокусироваться участники московского кластера.

В последующем данные предложения будут учтены при разработке итоговой версии дорожной карты. По словам руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москва Алексея Фурсина, обычно властями применялся весь спектр поддержки предпринимательской и научной активности, однако в большом масштабе никогда не поддерживались и не стимулировались кооперационные связи, возникающие между производителями, потребителями, инвесторами и научными группами. Формально в рамках исполнения поручения Президента об образовании соответствующего кластера подготовлен проект Указа, прошедший все согласования с профильными ведомствами. Однако наравне с официальной юридической частью разработчики обратились к профессиональному сообществу с тремя запросами на групповое исследование, кто должен быть участниками кластера, какие организации от каких отраслей, какие новые меры поддержки должно обеспечить правительство, необходим ли строго отраслевой характер для создаваемого комплекса.

Руководитель российской кластерной обсерватории Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Евгений Куценко охарактеризовал задачу следующим образом: «В настоящий момент новые технологические вызовы меняют ландшафт мегаполисов мира. Нам необходимо выделить те сектора, в которых Москва могла бы быть конкурентной. Появятся ли в Москве сектора, в которых мегаполис сможет быть конкурентным, создаст продукты под решение этих новых вызовов или эти продукты будут импортироваться из-за рубежа?». Также сотрудник НИУ ВШЭ подчеркнул, что для создания инновационных продуктов необходима кооперация между бизнесом и наукой, и сейчас одной из ключевых проблем является выработка не только индивидуальных мер поддержки, но и комплексных мер, создающих кооперационные цепочки, направленных на множество участников единого проекта.

В предварительный перечень перспективных технологий для суперкластера вошли машиностроительный, химический, строительный, металлургический комплексы; индустрии информации, финансов, здравоохранения, фармацевтики, электроэнергетики; государственное управление и даже космическая деятельность.

Так, в секторе государственного управления рассматриваются технологии: распределенных реестров (блокчейн), компьютерного зрения, биометрии, кейс менеджмента, когнитивной и предиктивной аналитик, интеллектуального анализа данных, глубокого обучения, обработки естественного языка, идентификации эмоционального состояния, коллективной аналитики, «интернета человека».

В индустрии информации для кластерной ориентации присутствуют технологии: интернета вещей, искусственного интеллекта, распределенного реестра, извлечения и формализации знаний, машинного обучения, квантовых вычислений, работы с пространственными данными, постквантовой криптографии, предсказательного моделирования событий и явлений, создания новых форм занятости, суперкомпьютерных вычислений с массивным параллелизмом, дополненной и смешанной реальности, наноэлектронники и фотоники, информационной безопасности.

Срок принятия дорожной карты в окончательной редакции будет определен указом Президента о создании инновационно-производственного кластера города Москвы, который на данный момент проходит стадии согласования.