Нейросеть сыграет в Го с бизнесменами на ВЭФ - 2018

С нейросетью сыграют две команды бизнесменов из России, Китая и Кореи, а также юниорская сборная России по Го в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке. Для нашей страны такой матч станет первым в истории.

Матч пройдет на ВЭФ в ходе большого международного кубка по Го, который проводит Министерство экономического развития РФ. Поддержку турниру окажут крупные российские корпорации Polymetal и «Сибур». Среди участников - заместитель министра экономического развития РФ Сергей Горьков, главный исполнительный директор золотодобывающей компании Polymetal Виталий Несис, глава Владивостока Виталий Веркеенко, председатель китайской инвестиционной корпорации CITIC Group Чан Чженьмин, топ-менеджеры Luxin Investment Holding Group, China Science and Merchants, Kookmin Bank и другие. Организатор турнира - Российская федерация Го.

Нейросеть-чемпион Golaxy - разработка китайского стартапа под руководством профессора Ю Сяочуаня. Инновационная архитектура позволила Golaxy обыграть в Го алгоритмы таких гигантов как Tencent и AliBaba весной 2018 года на турнире Го-программ в Китае. По словам разработчиков, Golaxy ничем не уступает флагманской разработке Google в области искусственного интеллекта AlphaGo, а в чем-то даже превосходит ее.

«Несмотря на тот факт, что Го пришло в Россию относительно недавно, игра уже приобрела своих поклонников, число которых с каждым годом лишь растет, а российские спортсмены уже не раз завоевывали чемпионские титулы среди игроков европейских стран. Чемпионат мира по игре Го в 2020 году станет знаковым международным событием с участием лучших спортсменов мира, привлечет внимание к России со стороны ее соседей на Востоке и станет фундаментом для построения российскими предпринимателями долгосрочных деловых связей с партнерами в Азии», – отметил Максим Волков, президент Российской федерации Го.

Го по праву считают самой сложной интеллектуальной игрой в истории человечества. Разработка компьютерных алгоритмов для игры в Го десятки лет оставалась нереализуемой на практике из-за астрономического числа вариантов, которые невозможно перебрать полностью. Два года назад компании DeepMind удалось совершить прорыв, создав самообучающийся алгоритм AlphaGo, который в 2016 году впервые в истории победил чемпиона мира из Кореи.

«В шахматах все фигуры разные, а в Го каждый камень имеет равную ценность для конечного результата. В шахматах, сделав неудачный ход, любую фигуру, за исключением пешек, можно вернуть на прежнюю позицию, а в Го – камень, появившийся на доске, уже не может быть сдвинут с места, только удален в случае гибели. И наконец, шахматы – это игра на уничтожение противника, где конечной целью является его капитуляция, а Го направлена на захват территории на доске. Эти три момента лично для меня имеют большое значение, не только когда я играю, но и когда думаю о различных деловых и жизненных обстоятельствах», – сказал Виталий Несис, главный исполнительный директор Polymetal.

IV Восточной экономическом форум пройдет 11-13 сентября 2018 года во Владивостоке. За прошедшие три года ВЭФ стал крупнейшей международной площадкой для обсуждения стратегии развития политических, экономических и культурных связей России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. С деловой программой ВЭФ-2018 можно ознакомиться на официальном сайте Форума в разделе «Программа 2018».