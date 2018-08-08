Завершился первый этап эксперимента по маркировке табака кодами Data Matrix

Завершился первый этап эксперимента по маркировке табака, проходивший с 15 января по 31 июня 2018 г. Все задачи этапа выполнены в полном объеме: отработаны технические и организационные вопросы маркировки табачных изделий кодами Data Matrix на всех ключевых этапах. Оператором проекта выступает Центр развития перспективных технологий («Оператор-ЦРПТ»).

В эксперименте участвуют крупные производители, занимающие более 95% рынка в России – Philip Morris International, Japan Tobacco International, British American Tobacco, Imperial Tobacco, дистрибьюторы, через которых реализуется более 88% табачной продукции, – «Мегаполис», «СНС», ритейлеры – X5 Retail Group, Metro C&C, «Лента», «Магнит», «Дикси», а также разработчики ПО, операторы фискальных данных и электронного документооборота.

В Минпромторге России отметили успехи первого этапа пилота.

«В настоящее время в России создается Единая национальная система маркировки товаров. Нужно понимать, что такой механизм в среднесрочной перспективе упростит технические и бизнес-процессы участников рынка, – отметил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. – Итоги первого этапа продемонстрировали верность выбора способа маркировки. Результаты позволяют говорить о готовности отрасли к массовому выпуску продукции с цифровыми кодами. Планируется, что объем промаркированного табака до конца года вырастет в 175 раз по сравнению с результатами первого этапа – до 100 млн пачек».



Представитель ведомства добавил, что Минпромторг совместно с бизнесом и оператором системы на табачной отрасли отрабатывает все необходимые процессы, которые в будущем позволят значительно упростить работу всех игроков рынка при введении маркировки иных товарных групп.

«Это кропотливая работа, но она движется по верному направлению», – сказал Виктор Евтухов.

«Благодаря тому, что представители табачной индустрии были заинтересованы в проекте и начали отработку основных решений заранее, нам удалось выйти на ключевые показатели первого этапа досрочно. Участие в пилоте разработчиков ПО и кассовой техники позволило вывести на рынок необходимые для комфорта бизнеса ИТ-решения. На базе эксперимента по табаку создается передовая цифровая система маркировки и прослеживаемости товаров Честный знак в масштабах всей страны, которая в дальнейшем будет тиражироваться на другие товарные группы», – сказал заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

На втором этапе табачные компании начнут поэтапно переходить к маркировке всей продукции, выпускаемой для продажи в России, также к эксперименту подключатся импортеры и представители мелкой и средней розницы.

Вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Головко, сказал: «Прошедшие семь месяцев с момента начала эксперимента на практике подтвердили оптимальность выбора в пользу Data Matrix кода для маркировки табачной продукции как с технической части обеспечения стабильности производства и дальнейшей прослеживаемости продукции, так и с точки зрения экономичности цифровой маркировки для всех участников рынка в сравнении с существующими альтернативными решениями».

Александр Мироненко, директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок ФМИ в России, отметил: «Первые шесть месяцев пилотного проекта не выявили существенных технических проблем, связанных с переоборудованием фабрики или особенностями производственного процесса. Участие в эксперименте не потребовало от компании кардинальной перестройки производственных линий. До конца года наша компания планирует протестировать оборудование на фабриках в странах ЕС и Швейцарии, которые производят табачную продукцию, предназначенную для импорта в Россию».

Максим Курганский, руководитель «БАТ Россия» по противодействию нелегальному обороту табачной продукции, сказал: «В ходе пилотного проекта в России разработали систему маркировки и прослеживаемости товаров, не имеющую прямых аналогов в мире. На первом этапе эксперимента операторы ИТ-систем, производители и ритейлеры смогли протестировать решения для маркировки и найти области для совершенствования».

Старший менеджер по нормативному регулированию и взаимодействию с органами власти Imperial Tobacco Александр Александров, сказал: «Для нас очевидна важность проведения эксперимента до введения обязательной маркировки. Пилотный проект позволяет выявить в системе узкие и проблемные места и определить задачи, которые потребуется решить при внедрения проекта, и запланировать соответствующие инвестиции в организационные шаги».