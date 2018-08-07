Руководитель «Инфовотч-Урал» вошел в Совет по развитию малого и среднего предпринимательства Тюменской области

Генеральный директор «Инфовотч-Урал», представительства ГК Infowatch в Уральском федеральном округе, Николай Бабичев распоряжением Правительства Тюменской области включен в состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства региона. Совет объединяет руководство министерств и ведомств Тюменской области, Тюменской областной думы, Администрации города Тюмени, а также представителей бизнес-сообщества и профильных общественных организаций региона.

В задачи Совета входит анализ развития малого и среднего предпринимательства, подготовка предложений для целевых программ и проектов нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим предпринимателей региона, а также поддержка малого и среднего предпринимательства в Тюменской области.

Напомним, что ранее было подписано соглашение о сотрудничестве между ГК Infowatch и Правительством Тюменской области, которое нацелено на реализацию совместных проектов в научно-технической и инновационной сферах на территории Тюменской области, создание и развитие экспортно-ориентированных и инновационных производств, а также развитие предпринимательства. Кроме того, «Инфовотч-Урал» участвует в развитии кадрового потенциала региона в области информационной безопасности, реализует совместные образовательные проекты с вузами Уральского федерального округа.