Наблюдательный совет ассоциации «Финтех» подвел итоги деятельности за II квартал

В Москве состоялось заседание Наблюдательного совета ассоциации «Финтех» (АФТ), где были подведены итоги деятельности организации за II квартал 2018 г., рассмотрен текущий статус проектов и проработаны вопросы их дальнейшего продвижения.

В ходе Наблюдательного совета была утверждена дорожная карта по развитию платформы «Мастерчейн», которая предполагает возможность подключения алгоритмов консенсуса высокой производительности Proof-of-Stake и Proof-of-Authority.

«Мы уже сейчас можем наблюдать реализацию реальных кейсов на платформе "Мастерчейн". И то, что мы видим на практике, вселяет в нас уверенность. Убеждена, что за этой платформой будущее гибридных моделей блокчейна», – сказала заместитель председателя правления, главный операционный директор Альфа-банка Мария Шевченко.

Важным шагом в развитии «Мастерчейна» стало принятие членами Наблюдательного совета решения о создании нового направления по продвижению платформы «Мастерчейн» внутри АФТ. В рамках направления будут проработаны вопросы внедрения и распространения технологии, запуска и тиражирования пилотных кейсов.

Татьяна Жаркова, управляющий директор ассоциации «Финтех», отметила: «До конца 2018 г. мы представим стратегию продвижения платформы. Подчеркну, что в настоящее время платформа доступна только для членов АФТ, однако интерес к ней проявляют другие участники рынка. В ближайшее время мы планируем выработать подходы и механизмы к подключению остальных игроков».

Членам Наблюдательного совета были представлены промежуточные итоги работы по запуску Системы быстрых платежей (СПБ). Ими была рассмотрена тарифная модель, разработанная с учетом международного опыта и предложений участников АФТ.

В основу тарификации легли следующие принципы: подключение к системе на бесплатной основе, отсутствие межбанковской комиссии, установление фиксированной платы за успешную финансовую транзакцию. Благодаря внедрению СБП будут снижены издержки банков, что должно привести к существенному снижению расходов клиента.

По итогам заседания Ольга Дергунова, заместитель президента – председателя правления ВТБ, отметила: «Ассоциация "Финтех" успешно занимается разработкой и внедрением новых технологических решений, одним из которых и является Система быстрых платежей (СБП), независимый равноудаленный сервис, к которому могут подключиться любые банки. Ее запуск позволит физическим, а позднее и юридическим лицам производить мгновенные платежи независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя. Разработка и запуск этой системы обеспечит повышение доступности финансовых услуг, в том числе в удаленных географически регионах».