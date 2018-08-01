В Северной Осетии – Алании осенью будет запущено не менее пяти проектов по цифровой экономике

В Северной Осетии – Алании осенью 2018 года будет запущено не менее пяти цифровых проектов из базы эффективных кейсов, разработанной АНО «Цифровая экономика» при участии бизнеса. Решение о запуске было принято 30 июля на встрече директора по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александра Зорина с заместителем председателя Правительства Республики Ахсарбеком Фадзаевым и руководителем управления по информационным технологиям и связи республики Аланом Салбиевым.

Кейсы будут направлены на цифровую трансформацию различных сфер экономики и социальной жизни региона, в том числе транспорта, культуры, ЖКХ и госуправления.

«Проекты по цифровизации для нас являются приоритетом, так как позволяют придать развитию экономики региона новый позитивный импульс», - прокомментировал Ахсарбек Фадзаев.

Александр Зорин отметил, что Северная Осетия – Алания показывает положительную динамику в развитии электронных сервисов и услуг, внедрении информационных технологий в деятельность государственных органов власти, местного самоуправления, а также в реальный сектор экономики. Что касается развития цифровой экономики, то уже в 2017 году в республике была разработана республиканская концепция развития, создана система управления, проектный офис, в том числе с привлечением к его работе высших учебных заведений региона, представителей местного бизнес-сообщества и ведущих российских экспертов. В условиях ограниченных бюджетных ресурсов для региона важна возможность участия в качестве пилотного региона в реализации мероприятий федеральной программы, а также синхронизация своей цифровой повестки с формирующимися в настоящее время национальными проектами, направленными на достижение показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

«Со своей стороны АНО «Цифровая экономика» совместно с ведущими российским IT-компаниями и регионами в целях информационно-методической поддержки органов власти осуществляет подготовку и публикацию базы цифровых кейсов, решений, которые показали свою эффективность на практике и могут быть использованы регионами для решения задач развития экономики, социальной сферы, совершенствования системы. Важным является то, что база эффективных кейсов содержит в том числе решения, которые реализуются в партнерстве с бизнесом и не требуют прямо бюджетного финансирования, позволяя решать задачи, направленные на улучшение качества жизни граждан и развитие региональной экономики. И такой подход, на наш взгляд, должен быть приоритетным для регионов. С другой стороны, решения, требующие бюджетных расходов, нужно рассматривать как бюджетные инвестиции, которые в заданный период времени должны давать явный и очевидный эффект, в том числе экономический эффект, и с учетом этого принимать решения об их реализации и выборе приоритетных проектов», - отметил Александр Зорин.

На рабочей встрече также рассмотрели вопросы развития цифровой экономики в республике, в том числе актуальные проблемы и ограничения, подходы к их решению, приоритетные направления развития, а также вопросы сотрудничества АНО «Цифровая экономика» и Правительства Республики Северная Осетия-Алания. Развитие цифровой экономики в республике продолжили обсуждать на заседания проектного офиса в Северо-Осетинском государственном университете. Были рассмотрены вопросы подготовки кадров для цифровой экономики, формирования региональной управленческой команды, введение института CDO, повышения цифровой грамотности населения, подходы к цифровизации реального сектора экономики, а также рассмотрены цифровые решения в сфере ЖКХ и образования, разработанные местными IT-компаниями.