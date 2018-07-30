«Ростех» спроектирует «цифровое правительство» для Татарстана

Концерн «Автоматика», входящий в состав госкорпорации «Ростех», выполнит проектирование ситуационного центра Республики Татарстан, который станет основой «цифрового правительства» региона. Центр в режиме онлайн будет осуществлять сбор актуальной информации об экономических и социальных процессах в республике для принятия управленческих решений.

Масштабный проект предусматривает создание специальных программно-технических комплексов, информационных ресурсов и информационно-аналитических систем, телекоммуникационного оборудования, комплексов специального программного обеспечения и системы информационной безопасности с использованием средств криптографической защиты данных.

В ситуационный центр в режиме реального времени будут стекаться социально-экономические и общественно-политические показатели жизни региона, а также данные по комплексной безопасности жителей, для последующей автоматической обработки. На основе полученных данных цифровая система сама проведет анализ ситуации, создаст прогноз на среднесрочную и долгосрочную систему и предложит варианты управленческих решений для достижения целей, стоящих перед администрацией региона.

Внедренные алгоритмы позволят, в частности, оценивать потенциал реализации республиканских программ в различных отраслях экономики и предупреждать кризисные ситуации. Также они помогут осуществлять мониторинг и прогнозирование бюджетного процесса, госзакупок, показателей занятости населения, развития промышленности, торговли, транспорта, здравоохранения, науки и образования, сферы услуг, сельского хозяйства и других областей экономики.

«Такой инструмент дает возможность в режиме реального времени вести мониторинг и объективный анализ социально-экономических и общественно-политических процессов в регионе. Система позволяет оперативно реагировать на возможные кризисные ситуации, возникающие запросы и проблемы. Таким образом, современные цифровые технологии помогают улучшить качество управления территорией», - сказала директор по коммуникациям госкорпорации «Ростех» Екатерина Баранова.

Система будет консолидировать данные из органов управления, федеральных информационных систем, органов статистики, а также сведения из открытых источников, включая СМИ и социальные медиа в интернете.

«Для обеспечения функционирования Ситуационного центра в различных условиях обстановки будет предусмотрено создание трех контуров - открытого, конфиденциального и закрытого с резервированием данных. В основе проекта будут заложены данные о приоритетных направлениях развития Татарстана и возможных кризисных явлениях. В настоящий момент создается технологическая карта работ», – отметил директор по продукции гражданского назначения концерна «Автоматика» Руслан Сулейманов.