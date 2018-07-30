«1С» и «Галактика» объявили о создании совместного предприятия

«1С» и «Галактика», одни из ведущих российских разработчиков корпоративных информационных систем, создали совместное предприятие с равными долями владения. Основная задача созданного СП – более эффективно удовлетворять потребности предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые считают целесообразным одновременно использовать системы 1С и «Галактики».

Корпорация «Галактика» — российский разработчик национальной платформы цифровизации для крупных предприятий, холдингов и государственных корпораций и бизнес-приложений по планированию и управлению производством, производственными активами и надежностью. Корпорация «Галактика» входит в TОП-5 крупнейших разработчиков ERP. За 30 лет работы на рынке компанией реализовано более 6,5 тыс. проектов для 1,2 тыс. клиентов из ключевых отраслей российской экономики, в том числе: «Транснефть», «Роснефть», «Газпром», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Росэлектроника», КБП им. академика А.Г. Шипунова («Ростех»), «Тольяттиазот», «Башкирская химия», «Первая грузовая компания», «Сибирский деловой союз» и другие.

Фирма «1С» специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ. «1С» работает с пользователями через разветвленную партнерскую сеть: более 10 тыс. постоянных партнеров в 25 странах, в том числе более 7 тыс. фирм 1С:Франчайзи, сертифицированных «1С» на оказание комплексных услуг по автоматизации предприятий. Из разработок «1С» наиболее известна система программ «1С:Предприятие» – решения ERP-класса, построенные на технологической платформе, которая обеспечивает высокую гибкость, масштабируемость и производительность корпоративных решений, работу в режиме облачного сервиса (SaaS) и на мобильных устройствах. «1С:Предприятие» применяется для автоматизации управления и учета более, чем в 1,5 млн организаций, включая крупнейшие корпорации и госструктуры.