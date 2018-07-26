Правительство проведет эксперимент по маркировке молочной продукции

Правительство РФ планирует с 1 сентября 2018 г. по 31 декабря 2019 г. провести эксперимент по маркировке готовой молочной продукции. Проект соответствующего постановления размещен на сайте Правительства.

ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий) готов начать пилотный проект с 1 сентября 2018 г.

«Мы уже на протяжении нескольких месяцев отрабатываем с участниками рынка процессы и технологии», – сказал Реваз Юсупов, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий.

Danone, «Галактика» и «Карат» заявили о готовности предоставить свои производственные площадки для тестов.

Цифровая технология, используемая в национальной системе цифровой маркировки «Честный знак», позволяет подключать к ней различные товары и даст потребителю возможность проверить подлинность и убедиться в заявленном качестве товара.

«Система уже используется в табаке и обуви. Маркировка табачной продукции проходит ускоренными темпами и доказал свою эффективность. "Система Честный знак" будет сопряжена с системой ЭВС "Меркурий": прослеживать молоко от фермы до завода будет "Меркурий", а "Честный знак" – от завода до покупателя», – отметил Юсупов.

Для маркировки готовой молочной продукции будет использоваться цифровой код Data Matrix.