Отдел ИКИ РАН внедрил систему хранения данных на ПО Raidix

Отдел ИКИ РАН создает спутниковые сервисы для дистанционного зондирования земной поверхности, а также сбора и анализа данных об окружающей среде. В составе отдела функционируют лаборатории, которые разрабатывают информационные технологии космического мониторинга, занимаются обеспечением мониторинга подвижных объектов и наземных экосистем.

Мониторинг позволяет решать теоретические и практические задачи: отслеживать вулканическую активность на Курилах и Камчатке, контролировать промысловую деятельность судов, анализировать состояние возобновляемых биологических ресурсов и отслеживать гидрометеорологические изменения. В настоящее время выполняется ряд проектов для Минобрнауки, Российского фонда фундаментальных исследований и Российского научного фонда, связанные в том числе со обработкой сверхбольших массивов данных.

Данные со спутников хранятся и обрабатываются в Институте на нескольких разных СХД. В конце 2017 г. появилась необходимость увеличить емкость для долговременного хранения архивов данных о поверхности Земли.

«Мы искали решение, оптимальное как по производительности, так и по стоимости, так как хотели основать его на нашей существующей аппаратной платформе», – сказал Максим Радченко, ведущий инженер лаборатории информационных технологий космического мониторинга.

В результате поисков с командой «Рэйдикс» была определена подходящая конфигурация, которая потребовала минимальных вложений в новое «железо». Двухконтроллерная СХД на базе ПО Raidix была развернута на серверах Dell с установкой дополнительной дисковой полки (JBOD) на 44 диска общей емкостью 160 ТБ.

Объемное тестирование заняло несколько месяцев, и в результате удалось получить отказоустойчивую СХД с нужными параметрами и по оптимальной цене. Аппаратная и программная поддержка обеспечила бесперебойную работу серверов и рабочих станций, а также сохранность данных отдела и их доступность для распределенных информационных ресурсов.