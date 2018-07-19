«Ростелеком» упростил схему подключения к точкам доступа Wi-Fi по проекту устранения цифрового неравенства на Среднем Урале

«Ростелеком» изменил настройки сети Wi-Fi в точках доступа, построенных в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства. Если раньше пользователь должен был выбирать между двумя сетями (RTWiFi и RTOpen), то теперь все стало проще и понятней. Для пользователей доступна всего одна сеть – Rostelecom_UUS. Кроме того, для удобства пользователей появилась возможность идентификации на Едином портале госуслуг.

Проект устранения цифрового неравенства предусматривает установку 222 точек доступа на территории Свердловской области, которые обеспечат интернетом со скоростью не менее 10 Мбит/с отдаленные и труднодоступные населенные пункты с численностью жителей от 250 до 500 человек, на сегодня сдано в эксплуатацию уже 165 точек. Проект реализуется в рамках договора об условиях оказания универсальных услуг связи между Федеральным агентством связи (Россвязь) и компанией «Ростелеком».

«С приходом интернета жителям сел и деревень открывается путь к качественному дистанционному образованию, к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Проект устранения цифрового неравенства позволяет ликвидировать информационный вакуум и создает равные интернет-возможности для всех жителей Среднего Урала», – сказал Дмитрий Смирнов, технический директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома».

В каждом населенном пункте, куда приходит оптическая линия, связисты устанавливают железобетонную опору и точку Wi-Fi доступа, обеспечивающую круговое покрытие радиусом до 100 метров на открытой местности. Точка общего доступа в сеть располагается вблизи социально значимых объектов. Выйти в интернет жители могут с любых устройств, которые поддерживают подключение Wi-Fi.

С введением новых условий идентификации всем пользователям Wi-Fi надо пройти регистрацию в новой сети Rostelecom_UUS. Для этого необходимо: включить на мобильном устройстве Wi-Fi и запустить поиск доступных сетей; выбрать и подключить сеть Rostelecom_UUS; запустить интернет-браузер и пройти идентификацию одним из трех способов (на экране устройства автоматически появятся активные ссылки на все три способа регистрации): с помощью отправки SMS-сообщения (необходим доступ к мобильной связи); через портал госуслуг (при наличии регистрации); с помощью звонка на бесплатную линию (необходим доступ к мобильной связи).

После успешной идентификации пользователи могут пользоваться интернетом в зоне действия Wi-Fi абсолютно бесплатно. Напомним, с августа 2017 г. отменена плата за доступ в интернет в Wi-Fi точках, построенных в рамках оказания универсальных услуг связи в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах Свердловской области.