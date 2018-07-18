Минкомсвязи подвело итоги проекта FAN ID для ЧМ-2018

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что для посещения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018) всего было заказано 1,83 млн паспортов болельщика (FAN ID).

Самыми активными пользователями паспортов болельщика стали граждане России, которые заказали 987 тысяч FAN ID. На втором месте — граждане Китая (68 тысяч паспортов), на третьем месте — США (52 тысячи паспортов). Также большой популярностью FAN ID пользовался у болельщиков таких стран, как Мексика (44 тысячи), Аргентина (37 тысяч), Бразилия (35 тысяч), Великобритания (31 тысяча), Колумбия (31 тысяча), Германия (30 тысяч), Перу (27 тысяч).

Чаще всего паспорт болельщика заказывали люди в возрасте 25–34 лет. При этом четверть FAN ID заказали женщины. Возраст 9% заказавших FAN ID составил менее 17 лет. Самая юная болельщица ЧМ-2018 родилась в июне 2018 года в России. Самый пожилым болельщиком стал гражданин РФ 1920 года рождения.

Регистрация на получение паспортов болельщика открылась на сайте www.fan-id.ru 30 октября 2017 года. Центры выдачи FAN ID заработали в начале декабря. Паспорт болельщика можно было получить в подразделениях Россотрудничества, визовых центрах VFS Global по всему миру или заказать почтовую доставку.

Всего в России было открыто 20 центров выдачи FAN ID в городах проведения ЧМ-2018, а также в Краснодаре. В дни проведения матчей перед стадионами были развернуты шатры, в которых также можно было зарегистрироваться, получить или восстановить FAN ID. Шатры открывались за шесть часов до начала матча и работали до окончания матча.

С 4 июня 2018 года граждане иностранных государств въезжали в РФ по FAN ID без оформления виз. Покинуть страну владельцы FAN ID должны не позднее 25 июля 2018 года. В данный момент в каждом городе, где проходили матчи ЧМ-2018, работает по одному центру выдачи паспортов болельщика. Адреса размещены на сайте.

Паспорт болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Это уникальный проект, разработанный РФ специально к ЧМ-2018. Вместе с входным билетом FAN ID обеспечивал всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион. Также паспорт болельщика дал право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения ЧМ-2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни проведения матчей.

Ответственным исполнителем по созданию и обеспечению функционирования системы идентификации футбольных болельщиков стало Минкомсвязи России. В проекте также принимали участие Министерство спорта РФ, Министерство внутренних дел РФ, Федеральная служба безопасности РФ, Министерство иностранных дел РФ, Министерство транспорта РФ.