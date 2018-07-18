«Ланит» и партнеры представили решения для образовательной среды в регионах

«Корус-АКС» и «Ланит-Интеграция» (обе входят в группу «Ланит»), «ТАНДЕМ.Информационные Системы» и консорциумом iDVP приняла участие в 9 международной промышленной выставке «Иннопром-2018», где были показаны решения для создания региональной образовательной среды.

Представленные решения объединяют информационные сервисы системы образования для всех участников процесса (обучающиеся, родители, преподаватели, школы, колледжи, вузы, органы управления образованием и кадровые службы промышленных предприятий). Все они обмениваются информацией, и между ними формируется централизованная база данных, где каждый может найти для себя полезные сведения. Например, вузы и предприятия узнают об одаренных детях, органы управления образованием получают автоматическую отчетность от образовательных учреждений, школьники и студенты скачивают материалы для занятий, получают предложения пройти практику на предприятиях и могут самостоятельно формировать свою образовательную траекторию.

Решения делятся на три блока: автоматизация учебного процесса, контент и средства его доставки и 3D-визуализация больших данных с продвинутой аналитикой.

Продукт по автоматизации учебного процесса представлен на базе программно-аппаратного комплекса «Уральская цифровая школа». Платформа комплексно автоматизирует все процессы образовательного учреждения; создаёт унифицированную ИКТ-инфраструктуру (обслуживается централизованно); обеспечивает комфортную среду в учебных аудиториях.

Образовательный контент в виртуальной и дополненной реальности представила компания «Ланит-Интеграция» совместно с компанией-разработчиком цифрового контента United 3DLabs.

Решения в части 3D-визуализации данных для ведомственных центров мониторинга показал консорциум iDVP. Объединение продемонстрировало успешные проекты и прототипы. В частности, центр мониторинга Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы и новую разработку - центр мониторинга системы образования.

Интерес к представленным решениям проявили региональное министерство общего и профессионального образования, департамент образования администрации Екатеринбурга, главы ряда городских округов Свердловской области и представители образовательных центров крупных промышленных компаний.