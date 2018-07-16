Тамбовские производители средств связи и РЭБ увеличат выручку в 3,5 раза к 2024 году

«Ростех» до конца II квартала 2019 г. завершит основные мероприятия по формированию НПО «Контур» на базе своих оборонных предприятий в Тамбове. Реструктуризация активов поможет корпорации оптимизировать производственные процессы и выстроить кооперацию в регионе, что позволит нарастить суммарную выручку тамбовских предприятий в 3,5 раза – до 15 млрд руб. в год.

На первом этапе в состав Научно-производственного объединения «Контур» войдут три предприятия радиоэлектронного кластера «Ростеха» в Тамбове – завод «Октябрь», «Ревтруд» и НИИ радиотехники «Эфир» (входят в состав концерна «Созвездие»). В дальнейшем к ним присоединится завод «Тамбоваппарат».

Все четыре завода имеют схожую специализацию, их основная продукция – комбинированные радиостанции, командно-штабные машины и техника радиоэлектронной борьбы.

Создание НПО – часть антикризисного плана, который направлен на сокращение долгов и издержек оборонных заводов, устранение конкуренции между ними и выстраивание кооперации, где каждая промышленная площадка становится частью единого производственного процесса.

В числе ключевых задач кластера также – безусловное выполнение обязательств в сфере гособоронзаказа (ГОЗ) и экспорта военной продукции, реализация мероприятий федеральных целевых программ, внедрение новых технологий, увеличение объема заказов, сохранение и развитие кадрового потенциала.

Согласно дорожной карте уже в 2018 г. совокупная выручка тамбовских предприятий должна вырасти почти на 80% – до 7,5 млрд руб., к 2024 г. – до 15 млрд. руб. Доля гражданской продукции в общем объеме производства увеличится до 15% (сейчас – менее 1%), производительности труда – на 22%. Примерно на 1 тыс. человек должна вырасти общая численность сотрудников заводов - с 3,1 до 4,3 тыс. человек.

«"Ростех" реализует план реструктуризации производства на четырех тамбовских предприятиях, что позволит им избавиться от долговой нагрузки, оптимизировать производственные и финансовые процессы и в среднесрочной перспективе выйти на прибыль. Наши заводы в Тамбове одни из первых в составе "Ростеха" внедряют новый формат работы с Минобороны – комплексное оснащение Вооруженных Сил РФ техникой в рамках долгосрочных контрактов полного жизненного цикла. Такая мера серьезно повышает экономическую устойчивость оборонных предприятий. Помимо этого, мы сосредоточены на вопросах диверсификации производства и наращивания доли конкурентоспособной гражданской продукции с высокой добавленной стоимостью», – сказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Сокращение издержек тамбовских предприятий происходит за счет оптимизации административно-управленческого аппарата. При этом принимаются меры, позволяющие максимально сохранить квалифицированный инженерный и рабочий состав. В частности, к настоящему моменту объединены профсоюзные комитеты организаций, переработаны условия коллективных договоров, в августе вступит в действие система единых тарифных сеток оплаты труда.

«Оборонная промышленность — драйвер роста экономики Тамбовской области. Четыре крупных предприятия в составе концерна "Созвездие" обладают высоким производственным и научно-техническим потенциалом, опытными и квалифицированными кадрами. Концепция дальнейшего развития предприятий полностью соответствует задачам, поставленным в послании президента России: прорывное развитие экономики страны, внедрение инноваций, укрепление безопасности государства, рост производительности труда», – сказал глава администрации области Александр Никитин.

В настоящий момент экономическая ситуация на тамбовских заводах остается напряженной, присутствует хроническая недозагрузка мощностей, а совокупный объем долгов на 1 июля 2018 г. превысил 680 млн. руб., в том числе 373 млн. руб. составила задолженность по судебным искам, налогам и сборам.

В соответствии с актуализированной дорожной картой формирования НПО «Контур», в III квартале 2018 г. планируется завершить присоединение НИИ радиотехники «Эфир» к заводу «Ревтруд». В середине 2019 г. в состав НПО войдет «Октябрь», в 2021 г. – «Тамбоваппарат». При этом все предприятия фактически уже работают на принципах единоначалия в формате одного конвейера.