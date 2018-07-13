«Элдис» автоматизирует учет ресурсов в образовательных учреждениях Новгородской области

«Элдис», портфельная компания Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), приняла участие в пилотном проекте Правительства Новгородской области по автоматизации учета расходования тепловых и энергоресурсов в образовательных учреждениях региона.

Правительство подвело первые итоги пилота. 200 учреждений образования Новгородской области были подключены к системе «ЭЛДИС» по сбору и анализу данных о потреблении коммунальных услуг и теплопотери зданий. В результате выяснилось, что только 25% приборов учета работали в учреждениях без сбоев, а переплата по объектам с неработающими приборами достигала 30%.

«Запуская осенью прошлого года проект, мы ставили перед собой вполне конкретную цель: посмотреть, насколько эффективна существующая система учета энергоресурсов в наших образовательных учреждениях. Уже на стадии реализации программа нам показала, что часть счетчиков не работает, а часть работает некорректно. В результате, отрегулировав измерительные приборы, следя за тем, чтобы они не ломались, мы получили экономию в несколько десятков миллионов рублей на оплате услуг ЖКХ. Постепенно мы подключим к системе все бюджетные учреждения Новгородской области. Очень ценно, что этот стартап предложила и реализовала компания из Новгородской области», - сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Соглашение о запуске пилотного проекта подписано осенью прошлого года. В подписании приняли участие губернатор Новгородской области Андрей Никитин, директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов и Роман Власов, основатель компании «Элдис».

«Этот пилот в Новгородской области – один из первых у Фонда с региональными правительствами. Решение компании помогает муниципалитетам снизить ежегодные бюджетные расходы на «коммуналку» и повышает качество услуг тепло- и энергоснабжения. Проект планируется масштабировать на всю область. Мы уверены, что опыт Новгородской области будет использован и другими регионами», – сказал директор ФРИИ Кирилл Варламов.

В рамках сотрудничества ФРИИ с Новгородской областью запущены еще два пилотных проекта: по организации компанией Hot WiFi гостевого WI-FI в историческом центре Великого Новгорода, а также телемедицинский проект со стартапами qapsula и фармацевтической компанией AstraZeneka. Последний проект призван улучшить показатели по сердечно-сосудистой смертности в регионе и уже запущен.

«Элдис» – сервис, позволяющий управляющим компаниям, ресурсоснабжающим организациям и другим участникам рынка ЖКХ удаленно собирать и обрабатывать показания счетчиков, анализировать качество и количество поставленных и потребленных ресурсов. Сегодня компания работает с 3 тысячами организаций, анализируя показания с 25 тысяч приборов, установленных в 62 регионах России. Решение компании способствует снижению ежегодных бюджетных расходов на 5-10% на оплату коммунальных ресурсов, снижает неплатежи со стороны управляющих компаний, повышает качество поставляемых ресурсов. Сервис показал свою эффективность и в работе с бизнесов – проект снижает потери управляющих компаний на общедомовые нужды на 20-30%.