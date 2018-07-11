«Умные» системы Ростеха на 20% увеличат пропускную способность дорог в Рыбинске

Ростех объявил о том, что пилотный проект «Умный город» в г. Рыбинск Ярославской области сократил расходы бюджета на уличное освещение на 35% за первые 4 месяца его реализации. За тот же период почти на 80% снизилось число ДТП, а пропускная способность перекрестков, оборудованных интеллектуальными светофорными системами, выросла на 15%. Предварительные итоги пилота были озвучены госкорпорацией Ростех в ходе форума «Иннопром», который открылся в эти дни в Екатеринбурге.

В рамках проекта Ростех установил в Рыбинске 250 энергосберегающих уличных светильников, часть из них – с дистанционным управлением, позволяющим регулировать освещение в зависимости от времени суток. Ряд перекрестков города был оборудован новыми светофорными объектами, которые автоматически меняют режим работы в зависимости от дорожной ситуации с помощью датчиков, «вшитых» под дорожное полотно и считывающих автомобильный трафик.

После установки модернизированных светофорных объектов пропускная способность перекрестков выросла на 15%, число ДТП на них уменьшилось в 6 раз, при этом на оборудованных участках дорог не было зарегистрировано ни одногослучая дорожно-транспортного травматизма. Экономия электроэнергии за счет установки новых светильников в абсолютных цифрах составила около 100 МВт в годовом выражении. Затраты энергии на новое уличное освещение снизились на 35%.

«Ярославская область в числе первых регионов России внедряет отечественные системы «умного города». В настоящий момент подводятся первые итоги пилотного проекта, которые наглядно демонстрируют преимущества современных цифровых технологий в управлении городской инфраструктурой и формировании комфортной городской среды. Полномасштабное внедрение подобных систем позволяет снизить энергопотребление на уличное освещение на 50-55%, повысить пропускную способность дорог на 23%, увеличить пассажиропоток в общественном транспорте на 15%, а также значительно повысить уровень общественной безопасности. Подобные проекты мы реализуем также в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Улан-Удэ, Иркутске. Это успешные примеры того, как проекты «цифровой экономики» начинают приносить реальную пользу государству и обществу», – отметил директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех, председатель совета директоров НПО «Конверсия» Василий Бровко.

В рамках очередного этапа проекта в Ярославле готовится к запуску сеть камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на пяти ключевых дорожных объектах. Камеры будут определять факты нарушений правил дорожного движения: превышение скоростного режима, непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе, проезд на запрещающий сигнал светофора, езду транспортных средств по обочине и выезд на полосу встречного движения.

Также в загруженных туристических точках столицы региона устанавливаются навигационные стелы с возможностью подключения к бесплатной сети Wi-Fi, получения туристической информации, бронирования отелей и передачи информации о нарушениях общественного порядка.

Пилотный проект реализуется в соответствии с соглашением, подписанным госкорпорацией Ростех и правительством Ярославской области. В составе госкорпорации исполнителем работ выступает дочерний холдинг «Швабе» при координирующей роли НПО «Конверсия». Программа внедрения «умных» решений в Ярославской области финансируется госкорпорацией Ростех без привлечения средств регионального бюджета.