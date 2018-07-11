АНО «Цифровая экономика» совместно с региональными властями и бизнесом создали базу «эффективных кейсов»

АНО «Цифровая экономика» при участии региональных властей и бизнеса создала базу «эффективных кейсов» для развития цифровой экономики в субъектах РФ. Ее обзор представлен регионам на образовательном интенсиве «Остров 10-21», который проходит с 10 по 21 июля 2018 г. на острове Русский.

Представленные кейсы, масштабирование которых возможно в регионах России, направлены на улучшение качества жизни граждан, повышение эффективности бизнеса и государственного управления. В базе содержатся как проекты, не требующие от органов власти финансовых затрат, реализуемые силами за счет бизнеса или некоммерческих организаций, так и кейсы, реализация которых осуществляется за счет бюджетных средств или средств бизнеса, но при этом также достигается явный экономический эффект, повышается производительность труда, уровень и качество управления.

В частности, развитие в регионе и муниципалитетах сервисов «Яндекс.Транспорт» и «Яндекс.Такси» позволяет без привлечения бюджетных средств значительно улучшить ситуацию с транспортным обслуживанием населения, попутно решив проблему нелегальных пассажирских перевозок. Повысить эффективность и качество государственного управления может система поддержки принятия решений, единая финансовая и кадровая платформа подведомственных организаций региона («1С»), использование данных геоаналитики в различных сферах госуправления (МТС), в том числе для выявления торговых и офисных помещений, уклоняющихся от уплаты налогов и сборов, и другие решения. Целый ряд программных продуктов позволяет значительно оптимизировать деятельность организаций ЖКХ, например, «Умный дом» («Мегафон»). Полный набор кейсов опубликован в базе знаний цифровой экономики.

«База эффективных кейсов для развития цифровой экономики в регионах стала ответом на один из важнейших запросов со стороны региональных и муниципальных органов власти. Ее цель – дать информацию о возможном применении цифровых технологий в логике данных для решения задач социально-экономического развития. Что важно, это технологии, уже подтвердившие свою эффективность в других регионах. В настоящее время сделан первый шаг по созданию и развитию такой базы кейсов, безусловно она будет расширяться с учетом новых практик и новых цифровых решений, прошедших успешную апробацию в регионах», – отметил директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин.

По его словам, даже самые современные и совершенные кейсы и технологии не способны трансформировать цифровую экономику, если не будет людей, которые способны их внедрять и интегрировать, создавая так называемую «цифровую копию» региона, создавая экономику и управление, построенные на данных. Для этого по всей России будет вестись подготовка лидеров цифровой трансформации, следующих логике экономики данных. Первые региональные команды лидеров цифровой трансформации пройдут обучение на «Острове 10-21».

Образовательный интенсив «Остров 10-21», который проходит с 10 по 21 июля на острове Русский, проводит Университет Национальной технологической инициативы «20.35». Участниками мероприятия станут около 1 тыс. лидеров технологического развития России. Организаторы: Университет НТИ «20.35» АСИ, РВК, АНО «Цифровая экономика», ДВФУ.