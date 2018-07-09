Ростех представил сверхпрочный ноутбук на процессоре «Эльбрус»

«Росэлектроника» госкорпорации Ростех представил на международной промышленной выставке «Иннопром-2018» серийный образец новой версии отечественного защищенного ноутбука для экстремальных условий эксплуатации. Вычислительное ядро компьютера основано на российском микропроцессоре «Эльбрус 1С+».

Компьютер ЕС1866 может использоваться силовыми структурами для решения различных задач управления и работы с секретной информацией в полевых условиях. Также ЕС1866 может применяться в гражданских целях - для решения задач промышленности, логистики, сельского хозяйства, оказания медицинской помощи вне медицинских учреждений и/или в условиях чрезвычайных ситуаций. Сейчас холдинг полностью готов к серийному производству данного изделия.

«Импортозамещение в сфере ИТ - одна из ключевых задач Ростеха. Разработки в данном направлении системно ведутся многими предприятиями Госкорпорации. Эта работа особенно важна в условиях растущего числа киберугроз. Созданный нами продукт основан на отечественной защищенной платформе «Эльбрус» и работает под управлением программного обеспечения российской разработки. Такой подход максимально защищает пользователей от возможных утечек информации», - сказала директор по коммуникациям госкорпорации Ростех Екатерина Баранова.

Герметичный корпус ноутбука, выполненный из сверхпрочного алюминиевого сплава, отличает устойчивость к воздействию внешних факторов, таких как вибрация, удары, экстремальные температуры (от -20 до +55°С), попадание влаги. Модульность конструкции ЕС1866 обеспечивает возможность выбора архитектуры центрального процессора изделия без изменения конструктивного исполнения. Компьютер оснащен 17-дюймовым экраном и имеет габариты 41,3 см по длине, 34 см по ширине, 8 см по толщине.

Представленный на выставке компьютер работает под управлением российской операционной системы «Эльбрус», однако, на него может быть установлена и любая другая операционная система, в том числе ОС специального назначения Astra Linux.

«Иннопром» - международная промышленная выставка в России, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2018 году «Иннопром» проходит в 9-ый раз в период с 9 по 12 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Темой выставки в этом году выбрано цифровое производство. В выставке принимают участие более 5 тыс. посетителей из 95 стран мира и более 600 индустриальных компаний-экспонентов из 20 стран.