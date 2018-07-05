«БАРС Груп» открыла производственный офис в Томской области

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, объявила об открытии офиса в Томске. Мероприятие состоялось при участии директора Томского филиала «Ростелекома» Алексея Махорина и первого заместителя генерального директора «БАРС Груп» Дмитрия Вахрушева.

Открытие офиса позволит создать новые рабочие места в регионе и будет способствовать развитию экспертизы местных разработчиков через участие в федеральных проектах компании, а также разрабатывать решения, которые будут конкурентоспособными и за пределами России.

«БАРС Груп» является долгосрочным, проверенным партнером компании «Ростелеком». Наиболее крупным совместным проектом, реализуемым на территории Томской области, является региональная медицинская информационная система Томской области. Проект не простой, но я считаю очень полезный, как для медицинского персонала, так и для населения. Уверен, что нас ждут новые интересные проекты. Желаю сотрудникам томского офиса продуктивной работы, больше новых разработок и отличного настроения», - отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

«Томская область - передовой и перспективный регион, активно развивающий инновации в ИТ-сфере, по сути - одна из главных кузниц ИТ-кадров страны. Это достигается, в частности, наличием в регионе большого количества ВУЗов, дающих фундаментальное и специализированное образование в области информационных технологий. Мы планируем активно привлекать к сотрудничеству местных специалистов в области разработки программных продуктов и давать им возможность работать в крупных региональных и федеральных проектах, которыми занимается наша компания. Наличие на территории Томской области производственного офиса позволит оптимизировать и вывести текущие проекты, реализуемые на территории региона, на более высокий качественный уровень», - сказал первый заместитель генерального директора «БАРС Груп» Дмитрий Вахрушев.

«БАРС Груп» с 2009 года занимается поддержкой и развитием проектов в сфере здравоохранения и финансово – хозяйственной деятельности на территории Томской области. В 2012 году «БАРС Груп» совместно с «Ростелекомом» разработала Региональную медицинскую информационную систему области, в которой на сегодняшний день работают более 50 медицинских организаций региона.

Система обеспечивает ведение единой электронной медицинской карты пациентов, взаимодействие с федеральными сервисами единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), взаимодействие с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования и автоматизацию основных процессов работы медучреждений — от регистратуры, поликлинического звена и стационара до нозологических регистров.

В рамках развития системы в Томской области были разработаны такие модули, как «Мониторинг родовспоможения», «Региональный онкологический регистр», а также модуль учета индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов (ИПРА), что позволяет вести единую базу по инвалидам и детям-инвалидам, а также назначенным им мероприятиям по реабилитации.

Также для Департамента Финансов Томской области в 2009 году компанией была разработана система «Бюджетная отчетность» и в 2012 «Бухгалтерия Online». Кроме того, в 2013 году был внедрен проект «Государственное задание» для Финансового управления Администрации городского округа закрытого административно - территориального образования Северск.