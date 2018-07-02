«Нетрика» модернизировала сайт Роспатента

Федеральная служба по интеллектуальной собственности обновила дизайн и функциональность официального сайта. Портал получил множество новых возможностей: от адаптивной версии для мобильных устройств до авторизации через ЕСИА. Было полностью обновлено визуальное оформление сайта. Работы по модернизации осуществила ИТ-компания «Нетрика».

Перед разработчиками нового портала стояла задача обеспечить полноту и доступность информации для населения и бизнеса, удобство пользователей при работе с порталом и снижение нагрузки на сотрудников Роспатента за счет детального и организованного наполнения раздела с услугами, оказываемыми ведомством, в электронном виде. Ранее на сайте было довольно трудно ориентироваться, и у пользователей возникало много вопросов, требующих дополнительной консультации.

Обновленный сайт получил продуманную совместно с Роспатентом систему навигации, которая позволяет пользователям начать поиск с любой страницы и дает возможность быстрее ориентироваться по сайту.

На сайте появился удобный раздел «Госуслуги», который помогает подать в электронной форме заявку на регистрацию изобретений, выдачу патентов, продление, прекращение и восстановление правовой охраны и другие востребованные госуслуги, оказываемые Роспатентом. На страницах просто и понятно описаны процессы по каждой из услуг, порядок приема и регистрации документов, а также реализована возможность авторизации через ЕСИА.

Еще одним важным нововведением стала система умного поиска по документам и формам. Пользователю больше не обязательно знать полное название документа: для поиска по базе достаточно ввести ключевые слова и настроить необходимые фильтры.

Создана версия для слабовидящих, появились открытые данные государственного органа, глоссарий, онлайн-консультант и ссылки на все официальные страницы ведомства в социальных сетях. В процессе разработки создан конструктор онлайн-тестов для сайта.

«Сайты государственных органов уже более 8 лет регулируются Федеральным законом "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", однако госструктурам становится очевидно, что формально соответствовать требованиям закона недостаточно. Роспатент принял решение кардинально улучшить взаимодействие с пользователями своего сайта и оказался не простым и очень интересным заказчиком. В рамках проекта нами было разработано 3 разных варианта концепции дизайна, 8 интеграций с внешними и внутренними сервисами, 28 модулей административной панели, а также организовано более 2,5 тысяч страниц уникального контента», — отметил Алексей Ильин, управляющий партнер группы компаний «Нетрика».