МГТС инвестирует в цифровизацию Электростали

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в Группу МТС и администрация города Электросталь Московской области подписали соглашение о стратегическом партнёрстве, направленном на развитие инновационной телекоммуникационной инфраструктуры города.

В рамках соглашения МГТС в 2018-2019 годах построит в Электростали новую высокоскоростную сеть передачи данных по технологии GPON и подключит к ней большую часть жилищных, хозяйственных и промышленных объектов города. Построенная сеть станет опорной инфраструктурой для реализации государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», различных городских проектов, направленных на повышение качества жизни города и предоставления полного набора современных услуг связи жителям Электростали.

«Одна из основных задач администрации города — создание благоприятной среды для привлечения инвестиций, особенно в сфере высоких технологий. Сотрудничество с МГТС мы рассматриваем как шаг в цифровое будущее, сделанный совместно с горожанами, бизнесом и властью. Проект, благодаря которому современные информационные технологии в полной мере станут доступны нашему городу, позволит решать ежедневные задачи города быстрее и эффективнее и положительно отразится на условиях жизни и труда электростальцев», — сказал глава города Владимир Пекарев.

«МГТС, являясь лидером телеком-рынка в Москве, видит одной из своих важнейших задач содействие развитию инфраструктуры и экономики всего Московского региона. Электросталь станет вторым после Реутова подмосковным городом, где МГТС в сотрудничестве с администрацией города внедряет инновационные цифровые решения, направленные на улучшение экономики и повышение качества жизни населения. У нас есть большой опыт создания городской инфраструктуры в столице, мы хорошо понимаем, как нужно организовать сеть и внедрять «умные» решения на основе доступа к интернету, — отметил заместитель генерального директора, директор по технике и информационным технологиям МГТС Александр Трохин. — Мы готовы инвестировать в дальнейшее развитие региона, чтобы привести уровень жизни жителей Подмосковья к Московским стандартам».