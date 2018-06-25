ДИТ Москвы разработает методику оценки показателей при построении «умного» города

Департамент информационных технологий города Москвы продолжает работу над цифровой стратегией Москвы «Умный город – 2030». После обсуждения отраслевой части документа стартовал последний этап разработки стратегии – обсуждение показателей, которое продлится до начала июля на сайте ict.moscow. Цель этапа — определиться с тем, как именно будут оцениваться успехи построения умного города.

В качестве верхнеуровневых показателей стратегии предлагается использовать два индекса: качества жизни и качества городской среды. Они позволяют комплексно оценивать развитие по всем шести направлениям стратегии «Умный город – 2030» (Человеческий и социальный капитал, Городская среда, Цифровая мобильность, Городская экономика, Безопасность и экология, Цифровое правительство), а также сравнивать качество жизни в Москве и в других городах Российской Федерации.

Индекс качества жизни — комбинированный показатель, который измеряет достижения отдельных регионов с точки зрения их способности обеспечить своим жителям благополучную жизнь. Индекс качества городской среды оценивает способность города удовлетворять объективные потребности и запросы своих жителей в соответствии с общепринятыми нормами и стандартами жизнедеятельности.

Для каждого из шести направлений отраслевой части предусмотрены дополнительные индексы, которые ориентированы на специфику векторов, включенных в каждое конкретное направление. В рамках обсуждения каждому индексу можно ставить оценки, соглашаясь или не соглашаясь с целесообразностью их использования. Как и ранее, на каждой странице можно оставлять собственные комментарии.

На сегодняшней день в обсуждении уже приняли участие более 20 тыс. экспертов и представителей бизнеса. Авторам проекта стратегии направлено порядка 400 комментариев, предложений и замечаний. В мае 2018 г. стратегия обсуждалась с международными экспертами, мировыми лидерами в области городской информатизации, представителями более 20 городов, в рамках клуба Сonnected Cities 2020, заседание которого впервые прошло в Москве. В июле программу «Умный город — 2030» будут обсуждать c горожанами на crowd.mos.ru.

«Умный город – 2030» — это высокоуровневый стратегический документ. В нем определяются цели, задачи и направления дальнейшего развития Москвы как инновационного умного города будущего. Информационно-коммуникационные технологии нужны городу, чтобы повысить уровень жизни граждан, сделать процессы управления и предоставления услуг эффективнее, удовлетворять потребности людей. Документ разрабатывается Департаментом информационных технологий города Москвы с привлечением экспертов и бизнес-сообщества.