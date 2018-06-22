ФСК ЕЭС инвестирует 3,4 миллиарда в создание новой цифровой подстанции в Московской области

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») начала комплексную реконструкцию подстанции 220 кВ «Луч» – одного из крупнейших питающих центров Московской области. На объекте будет внедрен комплекс цифровых технологий, а его мощность увеличится втрое – до 700 МВА. Компания инвестирует в проект свыше 3,4 млрд руб.

На подстанции 220 кВ «Луч» будет реализована принципиально новая система управления, контроля режима и работы оборудования с применением цифровых терминалов релейной защиты и автоматики, волоконно-оптических линий связи и автоматизированной системы управления технологическими процессами с учетом требований международного стандарта МЭК 61850.

Использование технологий цифровой подстанции позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, в частности, новые комплексы смогут оставаться работоспособными даже при нескольких последовательных отказах, а вероятность возникновения аварий снизится в три раза.

Также на объекте вместо традиционных открытых распределительных устройств будут смонтированы более компактные комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на напряжение 110 и 220 кВ.

Работы выполняются на территории действующей подстанции. Проектом реконструкции предусмотрены резервные ячейки для присоединения новых потребителей, а также место для размещения дополнительного автотрансформатора. Таким образом будет обеспечена возможность развития объекта с увеличением его мощности. В настоящее время выполнена планировка площадки, построено здание склада и здание КРУЭ 220 кВ. Ввод обновленной подстанции в эксплуатацию состоится в 2020 г.

ФСК ЕЭС с 2006 г. внедряет цифровые технологии по стандарту МЭК 61850, частично цифровизованы 196 объектов. Получен практический эффект – снижен объем профилактического обслуживания оборудования за счет возможности удаленного мониторинга и самодиагностики. В апреле 2018 г. компания ввела в эксплуатацию первый в России цифровой энергообъект сверхвысокого класса напряжения – подстанцию 500 кВ «Тобол». До 2025 г. будут построены 32 такие подстанции. Объем инвестиций ФСК ЕЭС в цифровые проекты составляет не менее 10 млрд руб. в год.

Подстанция 220 кВ «Луч» была построена в 1964 г. В настоящее время ее установленная трансформаторная мощность составляет 250 МВА. От бесперебойной работы объекта зависит электроснабжение потребителей Истринского района Подмосковья. В их числе можно выделить такие крупные научно-производственные организации как Инженерно-экспериментальный центр «ВНИИЭТО», Высоковольтный научно-исследовательский центр Всероссийского электротехнического института им. В.И. Ленина, Научно-исследовательский институт электромеханики, а также ряд предприятий пищевой промышленности – заводы «Нутритек», «Нутриция» и Coca-Cola HBC Russia.