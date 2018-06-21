«Ростех» и СамГМУ разработают нейротренажер на основе виртуальной реальности

«Ростех» создал консорциум «Трансляционная медицина» для разработки, апробации, серийного производства и вывода на международный рынок нейротренажера на базе виртуальной реальности ReviVR, который поможет в реабилитации пациентов, перенесших инсульт. В состав консорциума вошел Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова, «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех») и Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ).

Основной принцип работы тренажера ReviVR – погружение пациента в виртуальную среду для выполнения упражнений с применением технологий дополненной реальности, которые способствуют созданию новых связей между нервными клетками мозга пациента. Использование тренажера позволяет сократить реабилитационный период в полтора раза. Пациент погружается в виртуальную среду и может видеть себя в вертикальном положении, самостоятельно передвигаться. В настоящее время синтезированы две среды: футбольное поле и набережная.

Главная задача консорциума – обеспечение скорейшего выхода инновационной разработки на рынок и успешная коммерциализация ReviVR. На сегодняшний момент нейротренажер имеет статус технического средства реабилитации, получен сертификат качества продукции, в ближайшее время ожидается получение регистрационного удостоверения Росздравнадзора.

Нейротренажеры ReviVR станут первой разработкой медицинского вуза, переданной в серийное производство крупной российской корпорации. ИМЦ Концерна «Вега» располагает всеми необходимыми лицензиями на производство подобного оборудования.

«Развитие сферы здравоохранения входит в стратегические приоритеты Госкорпорации «Ростех»: объем инвестиций в проекты в области здравоохранения до 2020 г. превысит 6 млрд руб., около 50% из них будет вложено в разработку нового медицинского оборудования, что позволит создать свыше 100 образцов современной медтехники. Создание консорциума – это одна из возможностей оптимизировать процесс разработки и производства оборудования, что позволит в кратчайшие сроки пройти все необходимые для серийного производства этапы, от опытного образца до клинических испытаний. В дальнейшем опыт такого сотрудничества может быть распространен и для других медицинских разработок», – сказал исполнительный директор Госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

В рамках консорциума, СамГМУ и «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» разрабатывают, модифицируют опытные и предсерийные образцы нейротренажеров ReviVR и проводят их клиническую апробацию.

«Промежуточные результаты клинических исследований показали, что у пациентов после прохождения курса восстановления с применением традиционный методик реабилитации и занятий с ReviVRв полтора-два раза улучшились показатели двигательной активности. Планируется модификация нейротренажера: создание новых виртуальных сред, а также выпуск модели тренажера для восстановления движения верхних конечностей», – отметил директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.

Перед «ИМЦ Концерна «Вега», по условиям соглашения, стоит задача серийного производства и коммерциализации разработанных инновационных аппаратно-программных комплексов в сфере реабилитологии.

«Виртуальная реальность – новый метод реабилитации пациентов, перенесших инсульт. Проведение клинических испытаний нейротренажера в ведущем многопрофильном медицинском центре страны будет способствовать продвижению и популяризации инновационной методики», – сказал глава ИМЦ Концерна «Вега» Александр Кулиш.