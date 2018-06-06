«ОФД Мультикарта» и «Кассатка» создали комплексное решение для малого и среднего бизнеса

«Мультикарта», российский оператор фискальных данных, и «Чек Онлайн», российский производитель кассовой техники, объявили о взаимном сотрудничестве в области оказания услуг по обработке официальных данных и запускают совместный проект по продвижению нового ОФД, внедрив сервис «ОФД Мультикарта» в онлайн-кассу «Кассатка».

Смарт-терминал «Кассатка» в сочетании с «ОФД Мультикарта» представляют собой комплексное решение, соответствующее 54 Федеральному закону.

В состав комплекта входят услуги «ОФД Мультикарта» на 36 месяцев, касса «Кассатка», ФН на 36 месяцев, бесплатное ПО и товароучетная система. Цена комплекта составляет 22,5 тыс. руб.

Заказать комплект для ведения бизнеса от «ОФД Мультикарта» и «Чек Онлайн» могут все предприниматели малого и среднего бизнеса, работающие на спецрежимах УСН, ЕНВД, Патент и ЕСХН.