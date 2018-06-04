Иностранным болельщикам ЧМ2018 открыт въезд в Россию по FAN ID

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что с сегодняшнего дня иностранные зрители Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018) могут въехать в Россию по паспорту болельщика без дополнительного оформления визы. Для въезда в Россию и выезда можно использовать паспорт болельщика на заламинированном бланке или электронную форму FAN ID. Такой порядок въезда действует до 23.59 15 июля 2018 года по местному времени.

«Электронная форма паспорта болельщика в формате PDF направляется иностранному зрителю на адрес электронной почты, указанной при регистрации на получение FAN ID. Мы рекомендуем распечатать ее, чтобы предъявить при пересечении границы», — сказал заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.

Для прохода на стадион зрители вместе с билетом на матч должны предъявить паспорт болельщика на заламинированном бланке. Тем иностранным зрителям, которые въедут на территорию РФ по электронной форме паспорта болельщика, необходимо обратиться в один из центров выдачи FAN ID в России и получить заламинированный бланк. Перед матчами ЧМ-2018 у стадионов откроются дополнительные пункты технической поддержки паспортов болельщика.

Паспорт болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Это уникальный проект, разработанный РФ специально к ЧМ-2018. FAN ID является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Получить FAN ID должен каждый зритель, который приобрел билет на матч ЧМ-2018. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте или зарегистрироваться в центре регистрации и выдачи паспортов болельщика, которые открыты в России. Вместе с входным билетом FAN ID обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион. Иностранные зрители могут въехать в Россию по FAN ID без оформления визы. Также паспорт болельщика дает право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения ЧМ-2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни проведения матчей. FAN ID можно получить в центрах выдачи в России, зарубежных подразделениях Россотрудничества, визовых центрах VFS Global по всему миру или по почте.