Учителя более чем 200 школ столицы прошли инструктаж по работе в Московской электронной школе

Департамент информационных технологий города Москвы (ДИТ) завершил инструктажи с учителями столичных школ, подключенных к инфраструктуре проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) в 2017-2018 учебном году. Обучение прошли учителя более чем двухсот образовательных организаций города. Торжественная церемония награждения лучших тьюторов, участвовавших в проекте, состоялась в центре информационных технологий «Умный город» на ВДНХ.

В проекте по обучению преподавателей столичных школ было задействовано до 150 тьюторов одновременно. Награды получили 10 лучших сотрудников. Победители определялись по таким критериям, как индивидуальный подход к учителям, работа с коллективом школ и пр. Учитывались также и результаты итоговой диагностики деятельности каждого отдельного участника проекта.

В церемонии награждения приняли участие представители ДИТ г. Москвы, включая руководителя направления «Информационные технологии в образовании» Светлану Романову, а также сотрудники государственных бюджетных общеобразовательных учреждений города Москвы № 1357, № 2009 и «Школа Глория».

«Задача Департамента информационных технологий города Москвы не только в оснащении столичных школ самым современным IT-оборудованием, но и в обучении учителей навыкам работы с инфраструктурой «Московской электронной школы». Наши тьюторы при активном участии и большом желании самих педагогов с этой задачей успешно справились. В следующем году по мере расширения границ проекта мы продолжим проводить инструктажи учителей», – отметила Светлана Романова.