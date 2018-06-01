Фонд «Сколково» и FAAR Industry откроют первую в России лабораторию беспилотного транспорта

В начале октября в Инновационном центре «Сколково» откроется первая в России лаборатория инноваций в области подключенной и автономной мобильности. Подписание соглашения состоялась в ходе самой масштабной стартап-конференции в России и странах СНГ для технологических предпринимателей Startup Village, которая проходит в «Сколково».

Открытая лаборатория будет работать на базе решений, разработанных и внедренных французской компанией FAAR Industry, с использованием уникальных инфокоммуникационных технологий от резидентов Фонда «Сколково». Программно-аппаратный комплекс для управления мультимодальным и беспилотным транспортом разместится в «Сколково». Часть транспортной инфраструктуры Инновационного центра будет управляться централизовано, в реальном времени. Общий объем инвестиций в проект в ближайшие 3 года составит около 7,5 млн евро.

Одним из первых проектов Лаборатории станет Smart Mobility Services - беспилотная линия с разными видами транспорта - робот-такси, автономная маршрутка, небольшое двухместное транспортное средство c дизайном типа «Кокон». Внедрение мультимодальной технологии поможет включить в цепочку также электрические автобусы, самокаты и другие виды транспорта нового поколения. Одна из главных задач проекта - проверка различных решений мобильности в условиях реального эксперимента и получение обратной связи от пользователей.

Эммануэль д’Арфей, Chief Technical Officer компании «FAAR Industry», отметил: «Сегодня в Европе мы покидаем экспериментальную фазу и вступаем в практическую. Беспилотный транспорт в городском формате предлагается массовому потребителю. Мы должны оправдать его ожидания не только с точки зрения технической осуществимости, но и в эргономике, комфорте, практичности, дизайне. Наша главная цель - не просто экспериментировать и подтвердить функциональные возможности, но и доработать их совместно с российскими партнерами в соответствии с потребностями российского рынка. Как и во Франции, мы надеемся получить поддержку со стороны государства и правительства Москвы на создание этого экспериментального полигона. Мы очень благодарны “Сколково” за дружеский прием и помощь, и рады нашему сотрудничеству».

Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «Мы ожидаем, что источники доходов для бизнесов, сфокусированных вокруг автопрома, значительно увеличатся и диверсифицируются в сторону таких услуг, как «shared mobility» и многих других, основанных на тотальной цифровизации этого сектора. Мы надеемся, что создаваемая совместно с FAAR Industry Открытая лаборатория инноваций поможет ответить на многие вопросы, а также создаст для российских разработчиков эффективную платформу международной Open Co-Innovation».