ЦРПТ назначили оператором пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости обуви

С 1 июня 2018 в России стартует пилотный проект по маркировке и прослеживаемости обуви в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2018 г. №620. Оператором системы назначена дочерняя компания Центра развития перспективных технологий «Оператор ЦРПТ», созданная для реализации Единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров Честный ЗНАК. «Оператор ЦРПТ» определит требования к информационной системе и требования к обеспечению защиты информации, содержащейся в системе.

Эксперимент проводится для отработки основных алгоритмов взаимодействия с участниками рынка. Он позволит отрасли максимально комфортно и эффективно осуществить переход к обязательной маркировке. Эксперимент продлится до 30 июня 2019 г., а обязательная маркировка обуви стартует 1 июля 2019 г. в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. №792-р «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке контрольными знаками».

Технологической платформой пилотного проекта станет национальная система «Честный ЗНАК». Она уже внедряется в пилоте по маркировке табачных изделий и масштабируется на новые товарные категории.

В рабочую группу эксперимента вошли ключевые игроки обувного рынка — это и производители, и логистические компании, и ритейл, — среди которых компании «Кари», Zenden, «Спортмастер», «Дом Одежды», «Егорьевск-обувь», «Котофей», «Азия Трейд Компания», «Московская ордена трудового красного знамени обувная фабрика «Парижская коммуна», логистическая компания Akfa, «ЛС Импорт», «Обувь России», «Каприс-Восток», «Восток-Сервис», «Тандем», «Техноавиа», «Акса».

«За несколько месяцев до начала пилота мы начали отрабатывать с бизнесом основные технологические вопросы и благодарны "пионерам" данного проекта за активное участие в работе. Опыт проведения эксперимента по маркировке табака позволит нам провести пилот в новой товарной группе без серьезных технических сложностей. Реальная заинтересованность представителей рынка дает нам уверенность в том, что отведенного на проект времени будет достаточно для комфортного перехода к обязательной маркировке», – сказал председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

В ходе эксперимента производители или импортеры будут наносить двухмерный цифровой код Data Matrix на обувную коробку или на товарный ярлык в случае, если потребительская упаковка отсутствует. После формирования конечного заказа на поставку товара производитель или импортер через систему ЦРПТ смогут, при необходимости, производить все операции агрегации и разагрегации групповой упаковки для упрощения поставки товара.

В отличие от табачных изделий, потребитель может вернуть обувь назад в магазин, система будет опознавать такой товар и возвращать его в оборот. Еще одним отличием маркировки легкой промышленности от табачной является большая доля импорта товаров на российский рынок. Для этого Центр развития перспективных технологий обеспечит маркировку товаров до помещения их под таможенные процедуры. Формат взаимодействия с импортерами будет отработан во время пилотного проекта.

Через цифровой код можно проследить весь путь каждой пары обуви – от производства до вывода товара из оборота. Система фиксирует переход товара от собственника к собственнику на каждом этапе логистической цепи, что делает невозможным вброс нелегальной продукции. Вывод товара из оборота будет производиться путем получения сведений от операторов фискальных данных при розничной, мелкооптовой продаже, продаже через интернет и через передачу данных с помощью интерфейса информационной системы проекта.

Центр развития перспективных технологий обладает всеми необходимыми компетенциями и ресурсами для реализации пилотного проекта. Мировой опыт реализации проектов по маркировке и прослеживаемости товаров показывает, что чаще всего для запуска и дальнейшего сопровождения подобных систем привлекается частный оператор. Более того, государство стремится привлекать единого оператора для различных отраслей, что дает синергетический эффект. ЦРПТ, как оператор единой национальной системы маркировки и прослеживаемости, самостоятельно занимается генерацией или «созданием» кода маркировки, отвечает за его защиту, и за свой счет разрабатывает и эксплуатирует платформу системы. Государственно-частное партнерство с частным оператором не создает нагрузки на бюджет государства – оператор получает оплату за услугу прослеживаемости и самостоятельно обеспечивает работоспособность и катастрофоустойчивость системы. Важно отметить, что в течение пилотного проекта услуга генерации кодов будет бесплатна для всех его участников.

По расчетам переход на цифровую маркировку должен привести к снижению стоимости товаров для покупателей на 10% при самом консервативном сценарии. Это достигается благодаря увеличению доли рынка и объемов производства у легальных производителей за счет ухода с рынка нелегальной продукции. Также на снижение стоимости влияют: повышение эффективности товаропроводящей сети, снижающая торговую наценку, оптимальное планирование производства и повышение оборачиваемости продукции, существенная экономия в логистике на операционных затратах и другие преимущества Just-in-Time производства. Кроме того, проект обеспечивает защиту бренд и репутации легальных производителей.

Напомним, 28 апреля 2018 г. Правительство России утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке с 2019 г. Среди них — табачная продукция, обувь, духи и туалетная вода, трикотажные блузки, пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины и пневматические покрышки. Также определена модель, по которой будет работать система маркировки и базовые требования к ней.