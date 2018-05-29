Цифровизация улучшила позицию Санкт-Петербурга в Национальном рейтинге инвестклимата

«Нетрика» объявила о том, что выполненный компанией проект по созданию комплексной цифровой платформы и проведению организационных мероприятий по ее запуску завершен. На его исполнение в общей сложности ушло два года.

Национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах РФ, подготовленный Агентством стратегических инициатив (АСИ), был представлен на Петербургском международном экономическом форуме 25 мая 2018 года. За последний год Санкт-Петербург поднялся на 13 пунктов в интегральном рейтинге и занял 4 позицию.

Такой высокий результат стал возможен благодаря системной работе по улучшению инвестиционного и делового климата региона, строящейся на цифровизации взаимодействия бизнеса и власти. В городе была создана цифровая платформа, на базе которой функционируют инвестиционный портал, система управления инвестиционными проектами, CRM-система для работы с инвесторами и единая система строительного комплекса Санкт-Петербурга (ЕССК).

Цифровизация инвестиционно-строительной сферы Санкт-Петербурга позволила минимизировать сроки предоставления услуг и процедур в среднем на 30%. Так, время технологического присоединения к электрическим сетям, которое считается одним из важнейших показателей, влияющих на комфортность ведения бизнеса, сократилось с 90 до 12 дней.

«Комплексная цифровизация позволила существенно упростить административные процедуры и сократить время рассмотрения заявок от инвесторов и застройщиков, ускорить выдачу разрешений на строительство, технологическое присоединение к инженерным сетям и т.п. C начала 2018 года все такие заявки рассматриваются в Петербурге только в электронном виде, – отметил Алексей Ильин, управляющий партнер компании «Нетрика». – Для того, чтобы это стало возможно, в течение двух лет мы создавали платформу, разрабатывали методологию, описывали все бизнес-процессы, думали над их оптимизацией. За прошедшие с момента запуска ЕССК два года в электронный вид переведено 48 процедур. Кроме того, благодаря комплексной цифровизации инвестиционно-строительной сферы региона, руководство Санкт-Петербурга может получать самые актуальные аналитические данные для принятия своевременных управленческих решений. Мы гордимся такими заметными результатами – это говорит о том, что цифровизация в сфере G2B действительно работает, дает быстрый и значимый эффект, как для экономики региона в целом, так и для жизни конкретных людей».

Другими важными целями создания цифровой платформы стали формирование единого информационного пространства инвестиционно-строительного блока, полный контроль происходящих процессов, ускорение прохождения административных процедур инвесторами и застройщиками, снижение коррупционных рисков, повышение привлекательности региона для инвесторов, прозрачное управление инвестиционными проектами, улучшение позиций региона в Нацрейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

Разработка всех элементов цифровой платформы, в том числе государственной информационной системы «Единая система строительного комплекса Санкт-Петербурга», выполнена по заказу Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга. Цифровая платформа разрабатывалась по инициативе Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге, возглавляемого Губернатором Георгием Полтавченко, а также при участии представителей строительного сообщества города. Была поддержана Минэкономразвития и Минстроем РФ.

Инвестиции в основной капитал в 2017 году в Петербурге составили 658 млрд руб.

Национальный рейтинг состояния инвестклимата в регионах составляется АСИ с 2014 года. При его формировании учитывается 45 индикаторов на основе опроса более 400 тыс. экспертов и респондентов.