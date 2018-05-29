«Ростелеком» в ЮФО и СКФО запустил систему видеонаблюдения при проведении основного этапа ЕГЭ-2018

«Ростелеком» полностью подготовил систему видеонаблюдения для основного периода проведения ЕГЭ в 2018 г., который стартовал 28 мая и продлится до 2 июля.

В ЮФО и СКФО компания обеспечит трансляцию в 654 пунктах проведения экзаменов и 21 региональном центре обработки информации в 9 549 аудиторях, 99,5% аудиторий находятся в режиме онлайн. Видео из аудиторий транслируется на специально разработанный для просмотра в режиме реального времени портал smotriege.ru.

Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала на основной период ЕГЭ «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер в коде 8-800. В дни проведения государственной итоговой аттестации «Ростелеком» будет осуществлять мониторинг функционирования ПО, техническую поддержку портала и его защиту от DDOS-атак.

Денис Лысов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» «Ростелекома», сказал: «Проект видеонаблюдения при проведении единых государственных экзаменов уже стал для нас традиционным, но каждый год мы совершенствуем техническую часть и добавляем различные новшества. Так, в этом году в нескольких регионах мы модернизировали часть оборудования, а также организовали видеонаблюдение в режиме онлайн и в аудиториях, где будут работать конфликтные комиссии, занимающиеся обработкой апелляций о несогласии с выставленными баллами».