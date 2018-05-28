«АйТи» спроектирует ИКТ-инфраструктуру для АИС ЕМИАС

«АйТи. Информационные технологии» (ГК Аплана) заключила контракт с Государственным казенным учреждением города Москвы «Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения» на выполнение работ по проектированию системно-технической инфраструктуры, обеспечивающей функционирование подсистем и сервисов АИС ЕМИАС.

Основная цель работ – создание проекта ИКТ-инфраструктуры для эффективной автоматизации процессов в столичных медицинских организациях государственной системы здравоохранения, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь в стационарных условиях.

По условиям контракта АйТи предстоит выполнить комплекс работ, направленных на развитие подсистем и сервисов АИС ЕМИАС. Это, в свою очередь, должно обеспечить автоматизированный сквозной процесс ведения пациента, единый формат хранения медицинской документации, создание единой системы учета медицинских услуг, уменьшение временных затрат на выполнение рутинных или сопутствующих процедур, реальный расчет себестоимости каждого пролеченного пациента, снижение количества врачебных ошибок, повышение уровня достоверности медицинской документации и пр.

В ходе реализации проекта будет проведен аудит существующей инфраструктуры с целью оценки возможности использования ее компонентов в дальнейшем. При проектировании системно-технической инфраструктуры специалистам «АйТи» предстоит подготовить проект описания достаточных сетевых, вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных для бесперебойного и отказоустойчивого функционирования АИС ЕМИАС, а также предусмотреть возможность горизонтального масштабирования без прерывания работы компонентов подсистем и сервисов.

При проектировании необходимо будет обеспечить сохранность и непрерывность эксплуатации существующих информационных систем. В целом проект охватит 66 медицинских организаций в Москве и Московской области, в числе которых больницы, диспансеры, родильные дома.

Проектом предусмотрена демонстрация заказчику разрабатываемых технических решений на предмет их работоспособности и соответствия требованиям. Для этого будет развернут и полностью настроен демонстрационный стенд проектируемой системно-технической инфраструктуры.

Завершить все работы «АйТи» необходимо до конца текущего года.