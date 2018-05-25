Правительство Пермского края и 1С заключили соглашение о сотрудничестве

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Пермского края Максим Решетников и директор фирмы 1С Борис Нуралиев подписали Соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает сотрудничество в области информационных технологий, применения знаний и опыта сторон по построению эффективной системы государственного управления с использованием российского программного обеспечения в рамках развития цифровой экономики в Пермском крае.

«Пермский край – один из ведущих промышленных центров России, имеющий мощные технологические, образовательные, кадровые ресурсы. Системы 1С успешно применяются многими производственными предприятиями и государственными учреждениями края. Руководство региона ставит амбициозные задачи цифровой трансформации государственного управления. Считаем это очень значимым и рассчитываем, что сотрудничество в рамках Соглашения, объединение наших компетенций будет способствовать решению этих задач. Еще одно стратегическое направление, предусмотренное нашим соглашением – развитие в регионе образовательной среды, совершенствование подготовки и переподготовки ИТ-кадров для цифровой экономики» – отметил директор фирмы 1С Борис Нуралиев.

Губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что развитие сотрудничества Пермского края и фирмы 1С в рамках подписанного Соглашения позволит совершенствовать процессы автоматизации региона с применением знаний и опыта Сторон, будет способствовать унификации и оптимизации процессов финансово-хозяйственной и отраслевой деятельности государственных учреждений, совершенствованию системы государственного управления Пермского края.