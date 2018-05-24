В России разработают меры поддержки экспорта услуг хранения и обработки данных

Техзадание на комплексное исследование экспортного потенциала отечественных услуг хранения и обработки данных с определением стимулирующих мер по ускорению развития инфраструктуры и рынка услуг дата-центров одобрено 18 мая 2018 г. на заседании рабочей группы по направлению «Информационная инфраструктура» при АНО «Цифровая экономика». Документ разработан компанией «Ростелеком» как центром компетенций направления.

Согласно техзаданию в исследовании будут определены основные направления развития инфраструктуры хранения и обработки данных в России и в мире, рассмотрены барьеры и меры господдержки по развитию экспортно-ориентированных услуг хранения и обработки данных и облачных сервисов, проведен анализ конкурентоспособности российских поставщиков услуг дата-центров. Ключевым итогом исследования станет разработка «дорожной карты» по формированию «Виртуальной особой экономической зоны», нацеленной на создание экономических условий для взрывного развития в России индустрии хранения и обработки данных.

«Российский рынок услуг по хранению и обработке данных быстро растет. Например, выручка "Ростелекома", как крупнейшего в стране оператора дата-центров, в первом квартале 2018 г. в данном сегменте выросла на 32% год-к-году. Но ключевой вопрос, определяющий будущее – будет ли российский рынок локальным или нам удастся совершить международную экспансию. Выгодное географическое положение, дешевая и доступная электроэнергия, низкий температурный режим на большей части территории страны формируют высокий потенциал для построения больших конкурентоспособных мощностей по хранению и обработке данных. Наша задача заключается в том, чтобы конвертировать этот потенциал в реальные экономические преимущества для страны», – отметил руководитель центра компетенций «Информационная инфраструктура», вице-президент «Ростелекома» Борис Глазков.

«Создание виртуальной экономической зоны предусматривается планом мероприятий по направлению "Информационная инфраструктура" программы "Цифровая экономика РФ". Это очень значимый шаг в логике экономики данных для стимулирования развития отечественных ЦОД, повышения их конкурентоспособности на мировом рынке, увеличения доли экспорта отечественных услуг по хранению данных. На сегодняшний день доля России составляет менее 1% мирового рынка подобных услуг, рынок находится в фазе роста. Усиление позиций отечественных игроков на мировом рынке имеет важнейшее значение для экономики России, поэтому нам важно поддержать экспортный потенциал наших компаний», – сказал директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Марков.