Ростех и Россети займутся развитием цифровых сетей в Ярославской области

Госкорпорация Ростех, «Россети» и правительство Ярославской области заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будет создан интеллектуальный инновационный кластер цифровых сетей, а также реализован проект производства интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

Цель проекта – более эффективная работа электросетевого комплекса, обеспечение бесперебойного и надёжного электроснабжения потребителей Ярославской области за счет получения точной и оперативной информации, повышение управляемости и внедрение автоматизированного интеллектуального учёта электроэнергии.

«Цифровизация энергетического хозяйства городов и регионов России – амбициозный государственный проект, который позволит повысить качество и надежность энергоснабжения. Ярославская область – фактически первый регион, в котором интеллектуальная система даст возможность рядовым потребителям, бизнесу и государственным заказчикам управлять энергопотреблением более эффективно, в том числе – распределять мощности при пиковых нагрузках. Важно и то, что сложное «умное» оборудование будет производиться на российских предприятиях Госкорпорации Ростех. Импортозамещение в этой чувствительной для страны сфере сегодня как никогда актуально», - сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Документ подписали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, глава концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) Вячеслав Михеев и генеральный директор «МРСК Центра» (входит в «Россети») Олег Исаев в ходе Петербургского международного экономического форума. Церемония подписания состоялась в присутствии министра энергетики РФ Александра Новака, главы Минпромторга России Дениса Мантурова и генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова. Соглашение предполагает реализацию в регионе пилотного проекта «Создание интеллектуального инновационного кластера цифровых сетей».

Также, по условиям соглашения, Госкорпорация Ростех и «Россети» в сотрудничестве с правительством Ярославской области до конца 2019 года реализуют инвестиционный проект «Производство интеллектуальных приборов учета электроэнергии» на территории региона. В рамках реализации инвестпроекта предполагается обеспечить объем производства интеллектуальных электросчетчиков в размере не менее 300 тысяч единиц в год.

«Это позволит расширить ассортимент продукции, производимой предприятиями Госкорпорации Ростех в Ярославской области, в том числе не представленной сегодня на рынке, и обеспечить импортозамещение в данной сфере», - подчеркнул глава Концерна «Вега» Вячеслав Михеев.

«Новый цифровой подход к работе электросетевого комплекса, который затрагивает все сферы электроэнергетической отрасли, требует нового мышления и принципиально новых решений при планировании и эксплуатации и даже требует изменений в структуре энергетических предприятий, - добавил глава «МРСК Центра» Олег Исаев.

Кроме того, подписанное соглашение предполагает развитие научно-технического партнерства с высшими учебными заведениями и научно-техническими коллективами Ярославской области в сфере разработки и внедрения передовых цифровых технологий, проведения отраслевой экспертизы реализуемых НИОКР, производимой инновационной продукции и подготовки профильных кадров.