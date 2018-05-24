Германо-Российская инициатива по цифровизации экономики презентует дорожную карту»

На полях Петербургского международного экономического форума при участии руководства Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Восточного комитета Германской экономики, Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП), а также руководителей компаний-членов Германо-Российской Инициативы по цифровизации экономики (GRID) состоялось мероприятие «Строя цифровые мосты: расширение Германо-Российской инициативы по цифровизации», где был представлен календарь событий, запланированных Инициативой на 2018 год, а также объявлено о скором расширении списка участников GRID.

На очередной встрече, проведенной в рамках запущенной около года назад «Германо-Российской инициативы по цифровизации» (GRID), представители деловых кругов двух стран, партнеры по GRID, рассказали о своих планах по реализации двусторонних встреч, бизнес-миссий, форумов как на руководящем, так и на экспертном уровнях. В дорожную карту на 2018 год попали более 30 мероприятий самой разной направленности: от сессий дизайн-мышления и экспертных сессий до референциальных визитов на фабрики с уже внедренными технологиями 4.0 как в России, так и Германии, и даже собственная номинация в премии в рамках промышленного марафона «Эффективное производство».

После ознакомительного тура по стенду SAP (GRID), где были представлены сценарии умного порта, стадиона, ремонтов по состоянию на железной дороге, а также несколько сценариев резидентов Сколково SmartWiz и Agronote и совместное решение «Цифры» и SAP - «Диспетчер», генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова отметила, что «почти половина сессий и круглых столов на форуме посвящены применению цифровых технологий в разных сферах жизни – от медицины до экологии и промышленности. Это в очередной раз подчеркивает важность нашей работы в рамках Инициативы. Мы рады приветствовать новых участников GRID и надеемся, что вместе мы сможем проработать еще больше сценариев по внедрению новых технологий в отрасли российской экономики».

Ключевой новостью мероприятия стало объявление о скором расширении инициативы. Председатель Правления Российско-Германской внешнеторговой палаты, Маттиас Шепп сообщил, что переговоры с одним из крупнейших флагманов германской экономики - концерном Фольксваген вошли в завершающую стадию. «Кроме того, с момента официального запуска Инициативы GRID список немецких участников уже пополнился немецкой компанией Bosch. На данный момент мы ведем переговоры с другими известными немецкими фирмами, выразившими заинтересованность в вступлении в Инициативу. Цифровизация для восьми сотен компаний-членов ВТП – одна из ключевых тем: наши конференц-залы с трудом вмещают всех желающих принять участие в заседаниях комитета ВТП по цифровым технологиям. Поэтому в ближайшее время мы запланировали провести в рамках GRIDсовместное заседание нашего комитета с партнерскими комитетами РСПП по вопросам цифровизации».

Рассказывая о планах Инициативы на 2018 год, А.Н.Шохин, президент РСПП, акцентировал внимание на запланированном на осень 2018 года референциальном визите российских деловых кругов на заводы – «в гости» к немецким компаниям-партнерам по GRID. «Полагаем, что В2В встречи, обучающие семинары, параллельно с непосредственным ознакомлением работы по реализации стратегии «Индустрия 4.0», которые будут реализованы в ходе данного визита, позволит российскому бизнесу, членам GRID и потенциальным его участникам, повысить свою цифровую конкурентоспособность, расширить портфолио проектов, открыть новые рыночные ниши, сосредоточиться на поддержании самых высоких стандартов качества. Немецкие коллегии, выступающие в качестве ведущих разработчиков технологий цифрового производства и одновременно – активных пользователем этих же технологий, в свою очередь, смогут прорекламировать механизмы оптимизации сложного производственного процесса и обрести в «нашем лице» новых деловых партнеров», - отметил Президент РСПП. Также А.Н.Шохин пригласил присоединиться как к предстоящему референциальному визиту в ФРГ, так и не упускать возможность принимать участие в мероприятиях, которые состоятся в рамках реализации Инициативы.

Поддержал этот призыв и Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета германской экономики, отмечая, что поскольку Инициативы двусторонняя, часть мероприятий календаря будет проведено в Германии. что поскольку Инициативы двусторонняя, часть мероприятий календаря будет проведено в Германии. «Мы наблюдаем большой интерес немецких компаний к сотрудничеству с Россией в области цифровых технологий. При этом, особенно в Германии, существует большая необходимость в информации по возможностям и рамочным условиям, поэтому мы хотим стать более активными с организациями мероприятий в данной области.»

Стороны подчеркнули необходимость начинать обмениваться не только технологиями и теоретическими знаниями, а непосредственно опытом внедрения инноваций, оптимизации их под запросы экономики и выстраивания новых экосистем и пригласили всех желающих к участию в обсуждении данной проблематики в рамках дискуссий на выставке Иннопром в Екатеринбурге, где Инициатива планирует проведение целой серии мероприятий, посвященных развитию потенциала цифровизации промышленного сектора в России.