«Автодор» и SAP будут сотрудничать в области маркетинга и обслуживания платных автодорог

«Автодор» и SAP CIS на Петербургском международном экономическом форуме объявили о старте стратегического партнерства. Его цель – развитие информационных систем Государственной компании «Автодор» в областях персонифицированного маркетинга и применения прогнозных технологий обслуживания платных дорог. Подписантами выступили председатель правления Государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах и генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова.

Партнерство предполагает возможность создания в Государственной компании «Автодор» системы, которая позволит ей предоставлять клиентам персонифицированные тарифные предложения и за счет этого расширять свою целевую аудиторию. Второе направление сотрудничества предусматривает обсуждение разработки системы для перехода на прогнозное обслуживание инфраструктуры и оборудования Государственной компании «Автодор». Созданные решения могут позволить компании сократить расходы на содержание платных автодорог и повысить эффективность маркетинговых мероприятий.

«Ключевая цель Государственной компании "Автодор" – создание привлекательной для пользователей сети автомагистралей и сопутствующей сервисной инфраструктуры. В современных реалиях достижение этой цели без информационных технологий крайне затруднительно. Мы рассматриваем SAP как стратегического партнера для реализации нашей программы применения передовых информационных технологий и надеемся, что созданные решения помогут нам стать лучше не только для наших клиентов, но и для страны в целом, – отметил Сергей Кельбах, председатель правления Государственной компании «Автодор».

«Сегодня мы рассматриваем инновационные проекты с нашими клиентами не только сквозь призму бизнеса, для нас важна польза, которую цифровые инструменты приносят обычным людям. Мы надеемся, что в рамках партнерства SAP поможет Государственной компании "Автодор" повысить качество и комфорт дорог для пользователей, с одной стороны, а также сократить расходы на их строительство и эксплуатацию – с другой», – сказала Наталия Парменова, генеральный директор SAP CIS.