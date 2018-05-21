Москва впервые примет мировых лидеров по внедрению технологий умного города

Москва 22-24 мая впервые примет заседание элитного международного клуба городских лидеров Сonnected Cities 2020, который объединяет представителей наиболее продвинутых мировых мегаполисов, отвечающих за инновации, цифровую трансформацию и госуслуги.

Российскую столицу посетят более 30 признанных лидеров и экспертов в области smart city из Сингапура, Дублина, Амстердама, Буэнос-Айреса, Тайбэя, Турина, Лиона, Кейптауна и других городов. Прошлое заседание клуба прошло в Лондоне.

Города обсудят перспективы развертывания сетей связи пятого поколения, поделятся опытом внедрения умного освещения, подискутируют о переходе от модели интернета вещей к модели «интернета всего», расскажут о реализации концепции «город как платформа» и новом принципе принятия управленческих решений, основанном на анализе большого объема данных.

Глава Департамента информационных технологий города Москвы Артем Ермолаев, который будет представлять на слете Москву, представит вынесет на суд международных экспертов проект новой городской цифровой стратегии «Умный город» 2030, которая разрабатывается по поручению Мэра Москвы Сергея Собяина. Гостям также покажут разработки, которые позволили Москве войти в элиту умных городов мира – в том числе, централизованную систему видеонаблюдения, ситуационный центр ЕМИАС, Московскую электронную школу, онлайн-мониторинг уборочной техники, общегородскую систему учета потребления ресурсов.

В ходе трехдневного визита эксперты ознакомятся с московским стандартом оказания услуг в одном из центров «Мои документы», посетят ситуационный центр ЦОДД, поучаствуют в открытом уроке с использованием инструментов Московской электронной школы и осмотрят уникальный парк «Зарядье».